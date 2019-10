Trotz anhaltender Streitigkeiten mit der Europäischen Kommission über Themen wie Migration, Umweltschutz und Rechtsstaatlichkeit genieße die PiS dank einer starken Wirtschaft, einem Rekordtiefstand der Arbeitslosigkeitsrate und großzügiger Sozialprogramme wie dem Kindergeldprogramm Family 500+, nach wie vor breite Unterstützung. Die konservativ-nationalistische Regierungspartei verspreche bei einer Wiederwahl am Sonntag einen deutlich höheren Mindestlohn (78% bis 2023) einen doppelten Rentenbonus im Jahr 2021, eine geringere Sozialversicherungsbelastung für Kleinunternehmen und eine Erhöhung der Direktzahlungen für Landwirte.



Die Opposition hingegen erscheine schwach und fragmentiert. Die bürgerliche Koalition, ein Bündnis, das um die Mitte-Rechts-Bürgerplattform (PO) herum gebildet worden sei, liege laut Politico um bis zu 20 Prozentpunkte hinter der Regierungspartei PiS zurück.



Der Wahlsieg der PiS werde immer wahrscheinlicher und die Experten würden davon ausgehen, dass dieses Ergebnis weitgehend im Preis der polnischen Vermögenswerte liege. Trotz des deutlichen Anstiegs der Sozialausgaben im Laufe der Jahre und der Aussicht auf weitere Wohlfahrtsausgaben habe die PiS gute Arbeit geleistet, um die öffentlichen Finanzen zu verwalten und das Haushaltsdefizit auf niedrigem Niveau zu halten. Diese Ergebnisse seien zum Teil auf günstige wirtschaftliche Bedingungen zurückzuführen, aber auch auf das erfolgreiche Programm der Regierung zur Erhöhung der Steuererhebung (insbesondere der Mehrwertsteuereinnahmen).



Allerdings haben sich die Experten von Investec Asset Management defensiv gegenüber polnischen Währungsanleihen positioniert, die die Annahme des regulatorischen Energiepreisdrucks, starken Erhöhungen des Mindestlohns und einem deutlichen Anstieg des Haushaltsdefizits in den Jahren 2020-2021 mit höheren Inflations- und Steuerbeiträgen vorwegnehme. (09.10.2019/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Nach den jüngsten Umfragen steuert die von der Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) geführte Koalition auf einen deutlichen Wahlsieg bei den Parlamentswahlen am Sonntag zu, so Michail Diamantopoulos, Portfolio Manager Emerging Markets Fixed Income bei Investec Asset Management, im Kommentar zu den Parlamentswahlen in Polen.Eine zweite Amtszeit von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki mit einer absoluten Mehrheit und einem starken Mandat sei zu erwarten.