Kriege würden mit (1) Waffen, (2) Strategien und (3) Verbündeten gewonnen. Die US-Administration scheine nichts davon für einen erfolgreichen Währungskrieg zu besitzen. Als Waffen könnten die Wahl des Wechselkursregimes, Devisenmarktinterventionen und eine sehr expansive Geldpolitik gelten. Kaum vorstellbar sei es, dass die USA ihr Wechselkursregime ändern würden. Devisenmarktinterventionen und die Geldpolitik lägen im Aufgabenbereich der US-Notenbank. Auf diese habe die Trump-Administration zwar Einfluss, in dem sie die noch ausstehenden Posten im Zentralbankrat, dem FOMC, besetzen könne.



Die Unabhängigkeit der FED sichere aber zudem, dass die FOMC-Mitglieder von der Regierung keine Weisungen befolgen müssten. Würde dies in Frage gestellt, würden die Finanzmärkte wohl ebenfalls die Glaubwürdigkeit des Inflationsziels anzweifeln. Das Resultat wären stark steigende Zinsen in den USA. Damit wären US-Treasuries wohl auch ihren Status als sicherer Hafen los. Die Suche nach einer neuen Weltreservewährung würde beginnen.



Eine Strategie hinter den Aussagen von Mnuchin sei ebenfalls nicht zu erkennen. Anderenfalls hätte er in den Folgetagen kaum zurückgerudert und auch Präsident Trump hätte sich nicht für einen starken US-Dollar ausgesprochen. In relativ kurzer Zeit hätten beide so durch unbedachte Kommunikation ihre Glaubwürdigkeit beim Thema Wechselkurs verloren.



Schließlich sei nicht zu erkennen, dass die US-Administration bei einem Währungskrieg Verbündete hätte. Eine Wiederholung des "Plaza-Abkommen" von 1985 sei noch nicht mal ansatzweise erkennbar. Zwar möge der US-Dollar mittelfristig gesehen eher hoch bewertet sein, im Vergleich zu 1985 falle dies jedoch gering aus.



Zudem würden derzeit alle wichtigen Zentralbanken der Welt noch eher höhere Inflationsraten zu erreichen versuchen. Ein schwächerer US-Dollar und damit eine stärkere heimische Währung würde es Ihnen erschweren, dieses Ziel zu erreichen. Innenpolitwisch wäre es ebenso schwierig Verbündete zu finden. In einer Zeit von Vollbeschäftigung und von nur noch knapp unterhalb des Ziels liegenden Inflationsraten sei der Kurs der US-Geldpolitik vorbestimmt. Sie werde versuchen müssen über höhere Leitzinsen eine Überhitzung der US-Wirtschaft zu verhindern. Tue sie das nicht, wären ein deutlicher Anstieg der Inflationserwartungen und damit ein Bondmarkt-Crash möglich.



Die protektionistischen Instinkte der US-Administration würden einen ökonomischen Nationalismus reflektieren, der gut zu einer "America First" Agenda passe. Tendenziell führe eine weniger offene Handelspolitik zu weniger Wettbewerb und steigenden Preisen. Die jüngsten Zollerhöhungen für Waschmaschinen und Solarplatten würden da genauso wenig eine Ausnahme sein wie eine mögliche Kündigung der NAFTA-Vereinbarung. Handelskriege - so unnütz sie ebenfalls sein mögen würden - würden in eine ähnliche Richtung gehen wie ein Währungskrieg. Sie dürften für die US-Regierung aber einfacher zu führen sein. Sie würden mehr Schattierungen und Zwischenstufen kennen. Auch würden sich ihre Profiteure im Inland leichter ausmachen lassen. Kompetitive Abwertungen dagegen würden auf alle Produzenten gleich wirken. Freund und Feind würden sich daher schlechter erkennen lassen. Die politischen Vorteile wären daher gering. Schon allein deshalb sei es unwahrscheinlich, dass die US-Regierung es zu einem Währungskrieg kommen lassen würde. (29.01.2018/ac/a/m)





Die Aussagen des US-Finanzministers zum US-Dollar haben zu erneuter Sorge vor einem Abwertungswettlauf geführt, so Karsten Junius, Chefökonom bei der Bank J. Safra Sarasin AG.Die Analysten würden einen Währungskrieg für unwahrscheinlich halten, da er von den Zentralbanken kaum unterstützt würde. Stattdessen würden sie den vermeintlichen Wunsch nach einer schwächeren Währung als ein weiteres Beispiel eines ökonomischen Nationalismus erachten, der lediglich zu höheren Inflationsraten und Zinsen führen könne.Der Aufschrei aus der EZB sei unüberhörbar gewesen: In ungewöhnlich scharfen Worten habe Präsident Draghi auf die Äußerungen des US-Finanzministers, Mnuchin reagiert, dass ein schwacher Dollar gut für den amerikanischen Aussenhandel sei. Zu Recht. Zu der Wirtschaftskrise der 30er Jahre hätten ein Abwertungswettlauf und Protektionismus beigetragen. Dem Konsens der G20 nach der Finanzkrise, die Fehler der 30er Jahre nicht zu wiederholen, sei der gegenwärtige Aufschwung der Weltwirtschaft zu verdanken. Das von Draghi angesprochene Communiqué des International Monetary and Financial Committees (IMFC) sei in diesem Zusammenhang nicht ohne Bedeutung.