Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

25,48 EUR +0,55% (28.07.2021, 10:22)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

25,48 EUR +0,55% (28.07.2021, 10:38)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (28.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Wacker Neuson habe die operative Talsohle durchschritten. Der Baumaschinenhersteller sei zurück im Wachstumsmodus und das bei deutlich gesteigerter Profitabilität. Ein Ende der laufenden Konsolidierung scheine damit überfällig. Ein Kaufsignal stehe unmittelbar bevor. Frische Zahlen gebe es am 9. August.Nach den deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgängen im Zuge der Coronakrise würden die Geschäfte für Wacker Neuson wieder deutlich besser laufen. Der deutsche Spezialist für Baugeräte und Baumaschinen profitiere von der steigenden Nachfrage, einer deutlich verbesserten Kostenstruktur und vom noch jungen, aber sehr aussichtsreichen Trend zu elektrifizierten Baumaschinen.Neben der DACH-Region hätten sich v.a. in China die Geschäfte besonders stark entwickelt. Die Umsätze seien hier im ersten Quartal mehr als verdoppelt worden. Die Zurückhaltung in Amerika dürfte sich im zweiten Quartal ebenfalls gelegt haben.Selbst ohne neue Prognose dürften die Zahlen am 9. August den Investoren zeigen, wie viel Power noch in der Aktie stecke. "Der Aktionär" spekuliere bei der Wacker Neuson-Aktie auf steigende Kurse, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.07.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Wacker Neuson befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie: