Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

17,93 EUR +1,64% (29.11.2018, 09:36)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

17,88 EUR -0,61% (29.11.2018, 09:49)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von 1,53 Mrd. Euro und beschäftigt über 5.500 Mitarbeiter weltweit. (29.11.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF).Der Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen sei auf gutem Weg, die Ziele für 2018 zu erreichen. "Unser Geschäft entwickelt sich in allen Regionen und Produktgruppen weiterhin sehr positiv. Der Auftragseingang ist ungebrochen gut und unser Auftragsbestand bewegt sich auf einem hohen Niveau", habe CEO Martin Lehner im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt. Er erwarte daher weiterhin ein Umsatzplus von 8 bis 11% auf 1,65 bis 1,7 Mrd. Euro und eine EBIT-Marge von 9 bis 10%.2018 werde für Wacker Neuson ein Rekordjahr werden. Selbst für den Fall, dass die Münchner bei Umsatz und Marge nur die untere Bandbreite erreichen würden, würde dies einem EBIT von gut 150 Mio. Euro entsprechen und damit einen neuen Bestwert in der Geschichte des Unternehmens markieren. Bei der Dividende setze Lehner auf Kontinuität. Zur Höhe für 2018 habe er sich noch nicht äußern wollen. "Unsere Strategie, 40 bis 50% des Konzernergebnisses auszuzahlen, hat sich nicht verändert."Für das Jahr 2019 zeige sich Lehner optimistisch, den Wachstumskurs fortzusetzen. "Das gesamte Umfeld in der Bau- und Landwirtschaft ist weiterhin gut. Wir sehen derzeit keine Wolken am Himmel." Eine konkrete Prognose für 2019 habe er noch nicht genannt. Risiko sei, dass die Konjunktur im kommenden Jahr einbreche. Das würde früher oder später zu einer Eintrübung der Nachfrage führen. Lehner sehe Wacker Neuson selbst bei einer etwas schwächeren Nachfrage noch bestens positioniert. In Zeiten der Diskussion um das Thema Diesel und der generellen Reduktion von Abgasen werde sich das Kaufverhalten der Kunden in der Zukunft ändern. Zumindest bei den zahlreichen Baustellen in Städten."Wir haben bereits heute eine breite Produktpalette an elektrischen "Zero-Emission"-Baugeräten und -Kompaktmaschinen im Angebot. Bisher ist der Anteil an unserem Gesamtumsatz zwar noch gering, in der Zukunft wird sich dies deutlich ändern. Wir erwarten bei elektrisch angetriebenen Baumaschinen signifikante Wachstumsraten." Zudem sei Wacker Neuson in der Bau- und Landwirtschaft inzwischen breit aufgestellt, sodass sich eine eventuelle Abschwächung auf das Unternehmen gedämpft auswirken sollte.Mittelfristig wolle das Unternehmen mit EBIT-Margen von mehr als 11% wirtschaften. 2019 dürfte schon ein Sprung bei den Margen drin sein. Hintergrund sei, dass 2018 von zahlreichen negativen Einmaleffekten geprägt sei, die sich im kommenden Jahr nicht wiederholen würden. In Europa verdiene Wacker Neuson bereits prächtig Geld. In den USA sei umfangreich umstrukturiert worden. Das Segmentergebnis in dieser Region sei 2018 noch leicht negativ. 2019 werde das Geschäft in Amerika Gewinne beisteuern. In Asien stehe Wacker Neuson noch am Anfang. Nach neun Monaten des laufenden Jahres habe der Verlustbeitrag aus dieser Region plangemäß bei gut 4 Mio. Euro gelegen. Für diese Region erwarte Lehner 2019 den Break-Even und ab 2020 positive Ergebnisbeiträge. In Pinghu, nahe Shanghai, habe Wacker Neuson Anfang des Jahres ein neues Werk eröffnet, welches künftig zum Wachstum beitragen werde. Im Jahr 1 sei das Werk naturgemäß noch von Kosten geprägt, denen noch geringe Umsätze entgegenstünden.Wacker Neuson hätte 2018 beim Wachstum sogar noch besser abgeschnitten, wenn die Materialversorgung der Zuliefererkette nicht gestottert hätte. "Das Thema hat sich noch nicht ganz entspannt. Wir sehen aber schon eine Verbesserung und haben uns für 2019 erheblich besser abgesichert." Die erhöhten Materialpreise seien in 2018 ebenfalls eine Belastung gewesen, die jedoch durch Kosteneinsparungen und Preisanpassungen 2019 weitgehend kompensiert sein würden.Allerdings habe der Engpass in der Lieferkette nach neun Monaten zu einem erhöhten Bestand unfertiger Maschinen durch eine verzögerte Auslieferung geführt. Daher habe die operative Cashflow-Rechnung inklusive gestiegener Forderungen wegen des höheren Geschäftsvolumens zum Stichtag per Ende September mit negativen 26 Mio. Euro nicht gut ausgesehen. Bis Jahresende sollte sich diese Kennzahl jedoch verbessern. Das starke Vorjahresniveau von fast 140 Mio. Euro werde aber nicht mehr erreicht werden. 2019 werde sich der operative Cashflow daher erheblich verbessern. Im Free Cashflow profitiere Wacker Neuson 2018 von einem nicht betriebsnotwendigen Immobilienverkauf, der 60 Mio. Euro in die Kasse gespült habe.Die Aktie von Wacker Neuson habe sich gegenüber dem Hoch bei knapp 34 Euro in diesem Jahr inzwischen knapp halbiert. Absolut übertrieben! In der Vergangenheit habe es sich immer bestens ausgezahlt, die Aktie zu kaufen, wenn sie heftig abgestürzt sei. Die Börse scheine bei Wacker Neuson ein absolut negatives Szenario einzupreisen, wofür es momentan keine Anzeichen gebe.