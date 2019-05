Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Wacker Neuson-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

20,86 EUR -4,57% (30.05.2019, 10:21)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:

20,90 EUR -5,69% (30.05.2019, 10:50)



ISIN Wacker Neuson-Aktie:

DE000WACK012



WKN Wacker Neuson-Aktie:

WACK01



Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WAC



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Wacker Neuson-Aktie:

WKRCF



Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (30.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) unter die Lupe.Wacker Neuson habe mit einem starken Jahresauftakt die Wachstumsdynamik aus dem vierten Quartal 2018 fortgesetzt. Bei der Prognose für 2019 habe sich der Vorstand des Herstellers von Baugeräten und Kompaktmaschinen zuletzt etwas optimistischer gezeigt. Auf der gestrigen Hauptversammlung sei die Ausschüttung einer Sonderdividende beschlossen worden. Die Aktie werde heute daher ex-Dividende gehandelt.Auf der gestrigen Hauptversammlung sei neben einer Dividende von 0,60 Euro je Aktie zusätzlich eine Sonderdividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie beschlossen worden. Bezogen auf den Konzernjahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018 entspreche dies einer Ausschüttungsquote von 53,4 Prozent (Vorjahr: 48,1 Prozent). Die Aktionäre würden damit sowohl am Erfolg des operativen Geschäftes als auch am außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf einer Immobiliengesellschaft des Konzerns partizipieren. Durch den Verkauf habe der Konzern im Geschäftsjahr 2018 einen außerordentlichen Ergebnisbeitrag in Höhe von 45,8 Millionen Euro nach Steuern erzielt.Zur Erinnerung: Die Umsätze bei Wacker Neuson seien im ersten Quartal um 17,3 Prozent auf 434,6 Millionen Euro gestiegen. Dabei habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 31,3 Prozent auf 30,2 Millionen Euro zugelegt. "Unsere Produkte und Dienstleistungen werden stark nachgefragt und haben uns in vielen Ländern zu Marktanteilsgewinnen verholfen", so Vorstand Martin Lehner.Drei Viertel der Umsätze generiere Wacker Neuson in Europa, vor allem mit kleinen Baufahrzeugen und Kompaktmaschinen. Neben dem robusten Wachstum in der Bauwirtschaft sollte die Gesellschaft auch von der guten Nachfrage nach landwirtschaftlichen Maschinen profitieren.Hauck & Aufhäuser habe zuletzt die Kaufempfehlung mit Kursziel von 36,50 Euro belassen. Der Baumaschinenhersteller gewinne Marktanteile und steigere seine Profitabilität, so die Analysten.In dieser Nische könnten die Münchener in den nächsten Jahren kräftig durchstarten. Die Margen in den beiden Wachstumsregionen lägen noch weit unterhalb von denen in Europa. Alles in allem sollte eine erfolgreiche Internationalisierung daher mit dazu beitragen, den Umsatz bis 2020 auf über zwei Milliarden Euro und die Margen über die angestrebten elf Prozent zu steigern.Bei der Prognose für 2019 sei der Vorstand bei der Vorlage der Q1-Zahlen etwas optimistischer geworden: Der SDAX-Konzern erwarte nun, dass die obere Hälfte der prognostizierten Umsatzspanne von 1,775 bis 1,85 Milliarden Euro erreicht werde - also mindestens 1,81 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge solle dabei zwischen 9,5 und 10,2 Prozent liegen. Damit dürfte das EBIT am Ende bei mindestens 172 Millionen Euro (Vorjahr: 160 Millionen Euro) liegen.Dank gut gefüllter Auftragsbücher und dem positiven Kundenfeedback auf der Bauma-Messe im April halte "Der Aktionär" bei dem "Hot-Stock der Woche" aus Ausgabe 06/19 auch ein Übertreffen der oberen Begrenzung bei rund 185 Millionen Euro für möglich. Setze sich die gute operative Entwicklung fort, dürfte die Aktie nach der jüngsten Konsolidierung schon bald wieder an Fahrt aufnehmen.Das aktuelle Kursniveau bietet spekulativ orientierten Anlegern daher eine gute Gelegenheit, eine Position auf- oder auszubauen, so Michael Schröder. "DER AKTIONÄR" spekuliert im Real-Depot vorerst weiter auf steigende Kurse. (Analyse vom 30.05.2019)