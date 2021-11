Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

155,70 EUR +1,47% (03.11.2021, 09:46)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

155,95 EUR +1,76% (03.11.2021, 09:57)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (03.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 153 auf 158 Euro.Der Münchner Konzern habe das hohe Wachstumstempo des zweiten Quartals in Q3 2021 halten können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. An der Börse habe man sich dennoch von dem Zwischenbericht enttäuscht gezeigt, weil man anscheinend auf Basis der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten mit einer erneuten Anhebung des Ausblicks für 2021 gerechnet habe. Dieser sei allerdings "lediglich" bestätigt worden. Zudem seien Zweifel aufgekommen, ob die Übernahme von Siltronic durch GlobalWafers zustande komme und Wacker Chemie mit dem erhofften Mittelzufluss und dem erwarteten EBITDA-Beitrag für die Siltronic-Beteiligung rechnen könne.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie der AG und hebt das Kursziel von 153 auf 158 Euro an. (Analyse vom 03.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Aktie von Wacker Chemie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Wacker Chemie AG: Keine vorhanden.