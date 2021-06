Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

133,75 EUR +0,94% (23.06.2021, 13:12)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

133,25 EUR +0,60% (23.06.2021, 13:24)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, NASDAQ OTC-Symbol: WKCMF) ist Technologieführer der chemischen Industrie und produziert für alle globalen Schlüsselindustrien und ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. (23.06.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Wacker Chemie habe die Anhebung der Prognosen für wichtige Erfolgskennziffern des laufenden Jahres 2021 mitgeteilt, habe damit an der Börse aber nur verhaltene Reaktionen geerntet. Einerseits möge dies damit zusammenhängen, dass die aktualisierten Prognosen nicht weit vom Analystenkonsens abgewichen hätten.Andererseits habe der Kurssturz des Biopharmaunternehmen CureVac dessen Corona-Impfstoffkandidat gemäß einer Zwischenanalyse weniger wirksam sei als erhofft, und mit dem Wacker Chemie eine Produktionsvereinbarung abgeschlossen habe, auch den Wacker-Aktienkurs belastet. Wacker Chemie habe in den Niederlanden als Auftragsfertiger eine Produktion für den Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV von CureVac aufgebaut. Nach den enttäuschenden Zwischenergebnissen, mit denen CVnCoV die für die Zulassung vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllen würde, sei aber zunächst einmal offen, wie es mit der geplanten Zusammenarbeit weitergehen werde. So bleibe ein gemischtes Bild.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hebt sein Kursziel für die Aktie der Wacker Chemie AG von EUR 126,00 auf EUR 133,00 an und behält vorerst seine Empfehlung "halten" bei. (Analyse vom 23.06.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Wacker Chemie AG: - Keine vorhanden.