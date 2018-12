Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (12.12.2018/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-AktienanalyseDie Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) unter die Lupe.Die im MDAX notierte Aktie von Wacker Chemie habe es in den letzten Monaten und Wochen regelrecht zerlegt. Hier könne man durchaus von einem Crash sprechen. Binnen eines Jahres habe sich das Papier halbiert. Im Verlauf des Jahres 2018 habe die Aktie im Hoch bei einem Kurs von knapp 170 Euro notiert. Ausgehend von diesem Niveau hätten die Anteilsscheine gut 60% an Kurswert verloren. Aktuell würden die Anteile auf einem neuen Jahrestief von 71 Euro handeln.Wacker Chemie sei ein klassisch zyklischer Wert, den Sie in Krisen kaufen müssten und wenn alle jubeln würden, besser wegrennen sollten. Im Jahr 2006 habe das Unternehmen den Gang an die Börse gefeiert. Es sei schnurstracks auf 200 Euro hochgegangen. In der Finanzkrise sei die Aktie abgetaucht und habe im Jahr 2009 im Tief bei 45 Euro notiert. Danach sei es auf wieder auf 175 Euro raufgegangen, um in der ersten Euro-Krise im Jahr 2013 auf knapp 40 Euro zu fallen. Hierauf sei eine Erholung auf Kurse von 170 Euro im Jahr 2018 gefolgt. Bisher habe Firmenchef Rudolf Staudigl die Prognose für das Jahr 2018 nicht anpassen müssen. Auszuschließen sei eine Anpassung natürlich nicht; aber sofern sie kommen sollte, dürfte sie sich in Grenzen halten. Im Aktienkurs dürfte sie ohnehin längst eskomptiert sein.Im bisherigen Jahresverlauf habe Wacker jedenfalls eine solide Entwicklung im Chemie-Geschäft präsentiert. Herausfordernd sei indes das Marktumfeld bei Solarsilicium gewesen. Hier seien die Absatzmengen und die Durchschnittspreise geringer als im Vorjahr gewesen. Bessere Preise, höhere Absatzmengen bei Spezialsiliconen und positive Produktmixeffekte bei Chemieprodukten hätten diesen Rückgang allerdings nicht vollständig ausgleichen könnrn. Stand heute erwarte der CEO für 2018 jedoch einen höheren Umsatz als im Jahr 2017. Im Vorjahr habe der Umsatz bei fast 5 Mrd. Euro gelegen. Das EBITDA solle gegenüber dem Vorjahr um einen mittleren einstelligen Prozentwert wachsen. Somit sollten sich laut Prognose von Staudigl Umsatz und EBITDA gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Das EBITDA des Jahres 2017 habe leicht über 1 Mrd. Euro gelegen. Der Konzernüberschuss aus fortgeführten Aktivitäten solle sogar "deutlich anziehen".Die Münchner hätten 4 Geschäftsbereiche: Der Bereich Polysilicon erzeuge hochreines Polysilicium für den Solarmarkt. Silicones bediene Märkte in den Bereichen Bauindustrie, Automobil, Farben und Lacke, Textilien und Papier. Der Bereich Polymers erzeuge die Zwischenstufen VAM (Vinylacetat) und VAE (Vinylacetat-Ethylen) und bediene vor allem die Bauindustrie mit Dispersionspulvern. Biosolutions konzentriere sich auf biotechnologisch hergestellte Produkte. Nach Angaben im Bericht des 3. Quartals entwickele sich das Geschäft im Bereich Silicones wegen der starken Kundennachfrage sogar besser als zuvor geplant. Die Einheit Polysilicon sei 2018 unter starkem Druck, da die chinesische Regierung die Einspeisevergütung für Solarstrom teilweise gekürzt und den Netzzugang für Solaranlagen neu geregelt habe. In den Medien sei aber bereits spekuliert worden, dass die Chinesen an der Stelle wieder etwas zurückrudern würden.Für das Jahr 2017 habe Wacker Chemie eine reguläre Dividende von 2,50 Euro je Aktie ausgeschüttet. Weil sich die Verschuldung inzwischen deutlich reduziert habe, könnte der CEO die Dividende auf 3 Euro je Aktie anheben. Das würde bei Kursen um 70 Euro immerhin einer Dividendenrendite von über 4% entsprechen. Rund 60% der Anteile würden übrigens durch den Aufsichtsratschef Peter-Alexander Wacker direkt und indirekt kontrolliert.Im Juni 2017 hätten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" die Aktie von Wacker Chemie bei Kursen von 90 Euro zum Kauf empfohlen. Nach einer Rally von gut 40 Prozent hätten sie im November 2017 bei Kursen von über 140 Euro erneut zum Verkauf geraten. Im Juni 2017 sei der Pessimismus für die Aktie übrigens recht hoch gewesen und der Spotpreis für Polysilicium habe am Boden gelegen. Auch dieses Mal sei die Entwicklung der Preise für Polysilicium negativ. An der Stelle könnte es nun aber zu einer Bodenbildung kommen, was der Aktie helfen würde. Die Wacker Chemie-Aktie sei den Aktienexperten eine Kaufchance wert, auch wenn die Aussichten für 2019 derzeit nicht wirklich greifbar seien.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Wacker Chemie-Aktie. Sie würden empfehlen, Stoppkurse wie üblich zwischen 10 und 15% unter Einstieg zu platzieren. (Analyse vom 12.12.2018)