Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 13.800 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,9 Mrd. EUR (2017). WACKER verfügt weltweit über 23 Produktionsstätten, 21 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (27.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG.Die Q2-Zahlen seien beim Umsatz leicht besser als erwartet ausgefallen, seien aber ergebnisseitig leicht bist moderat hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Profitieren könne habe der Konzern vor allem von Absatz- und Preiseffekten im Bereich SILICONES. Den Ausblick für 2018 habe Wacker Chemie bestätigt (Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich; Anstieg des EBITDA im mittleren einstelligen Prozentbereich). Jedoch habe sich das Unternehmen optimistisch geäußert, die Ergebnisprognose übertreffen zu können. In den letzten Wochen habe der Titel nach den deutlichen Kursrückgängen wieder fester tendiert (1 Monat: +8%). Die Geschäftsaussichten sehe Weininger als gemischt an. Die positiven Preiseffekte, von denen Wacker Chemie derzeit profitiere, sollten sich nach Meinung des Analysten nicht als nachhaltig erweisen. Dies spiegele sich aus seiner Sicht auch in der erneut nur bestätigten Guidance wider.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine "halten"-Einschätzung für die Wacker Chemie-Aktie, seine EPS-Prognosen und das Kursziel von 128,00 Euro. (Analyse vom 27.07.2018)