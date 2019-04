Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

80,54 EUR -0,81% (26.04.2019, 12:22)



Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

80,54 EUR -1,68% (26.04.2019, 12:39)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 14.500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 4,98 Mrd. Euro (2018). Wacker verfügt weltweit über 24 Produktionsstätten, 22 technische Kompetenzzentren und 50 Vertriebsbüros. (26.04.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF).Während sich in Q1/2019 die Absatzentwicklung in den meisten Geschäftsbereichen erfreulich gestaltet habe und zu einer hohen Auslastung der Produktionsanlagen geführt habe, hätten die deutlich rückläufigen Polysiliciumpreise, Bestandsabwertungen, höhere Energiekosten und Einschränkungen bei der Lieferbarkeit von Siliconkautschuk einen dicken Strich durch die Ertragsrechnung gemacht. Trotzdem habe der Vorstand den Ausblick für 2019 bestätigt, der jedoch bereits von einem deutlichen Gewinneinbruch ausgehe. Sollte sich die für die zweite Jahreshälfte erhoffte Erholung der Polysiliciumpreise verzögern oder ganz ausblieben, müsste die Guidance aber weiter zurückgenommen werden.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, hat seine Prognosen überarbeitet und das Kursziel für die Wacker Chemie-Aktie entsprechend von EUR 92,00 auf EUR 84,00 gesenkt. Dar Rating laute nach wir vor "halten". (Analyse vom 26.04.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Wacker Chemie AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: