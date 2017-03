Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

101,808 EUR -1,65% (15.03.2017, 21:27)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,3 Mrd. EUR (2015). Global vernetzt über fünf Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 25 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 28 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (15.03.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) von 102 auf 98 Euro.Der Münchner Konzern habe bereits Anfang Februar vorläufige Zahlen für 2016 veröffentlicht, die nun weitgehend bestätigt worden seien, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Neu sei aber der Ausblick, der allerdings vielen Investoren zu verhalten ausgefallen sei und daher Gewinnmitnahmen ausgelöst habe. Positiv werte Strauß die Reduzierung der Beteiligung an Siltronic unter Nutzung der guten Kursentwicklung bei der Wafer-Tochter.Insgesamt bleibt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, nach Abwägung von Chancen und Risiken bei seiner Halteempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie und senkt das Kursziel von 102 auf 98 Euro. (Analyse vom 15.03.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:101,30 EUR -2,03% (15.03.2017, 17:35)