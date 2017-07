Tradegate-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

101,217 EUR +1,60% (19.07.2017, 11:36)



ISIN Wacker Chemie-Aktie:

DE000WCH8881



WKN Wacker Chemie-Aktie:

WCH888



Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WCH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wacker Chemie-Aktie:

WKCMF



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit rund 17.200 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreiben wir derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte. Mit Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in 31 Ländern ist WACKER in Amerika, Asien, Australien und Europa vertreten. (19.07.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktie: Schöne Trendwende - ChartanalyseIn den letzten Tagen ist bei dem Wertpapier der Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) eine außerordentliche Aufwärtsdynamik festzuhalten, die bereits über wichtige Hürden hinaus reichte und zudem eine schöne Trendwende impliziert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bereits ab Anfang April arbeite die Aktie des Chemie-Konzerns an einem tragfähigen Boden im Bereich von 95,00 Euro, nachdem die Aktie von ihren Jahreshochs bei 115,20 Euro im Januar zuvor abgedreht sei. Zeitweise hätten die Abgaben sogar unter das wichtige Unterstützungsniveau von 95,00 Euro und das 38,2% Fibonacci-Retracement abwärts gereicht, jedoch sei dieser Ausflug als finaler Sell Off zu interpretieren, da nur kurze Zeit später das vorherige Kursniveau wieder habe zurückerobert werden können. Anschließend habe aber noch die EMA 50 auf Tagesbasis ein Weiterkommen der Aktie blockiert, seit Ende letzter Woche sei jedoch eine klare Aufwärtsdynamik bei Wacker Chemie zu erkennen und habe über den kurzfristigen Abwärtstrend, sowie den EMA 50 erneut aufwärts geführt. Dieses charttechnische Setup könne jetzt hervorragend für ein mehrwöchiges Long-Investment herangezogen werden, in dem weitere Kursgewinne nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend folgen sollten.Der notwendige Anstieg der Kursnotierungen über die Trendkanalbegrenzung bei grob 97,50 Euro in den Wertpapier von Wacker Chemie habe nun weiteres Kurspotenzial zunächst bis in Bereich von 102,20 Euro bzw. 103,85 Euro freigesetzt. Übergeordnet sollte darüber ein Kursanstieg sogar bis etwa 105,00 Euro gelingen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 19.07.2017)Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:100,95 EUR +1,11% (19.07.2017, 11:23)