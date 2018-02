Xetra-Aktienkurs Wacker Chemie-Aktie:

Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (08.02.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF), erhöht aber das Kursziel von 114 auf 120 Euro.Der Münchener Konzern habe nach vorläufigen Berechnungen bei wichtigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2017 die Unternehmensvorgaben erreichen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei sei es gelungen, die Verteuerung von Rohstoffen, Gegenwind von der Währungsseite, den Wegfall von Sondererträgen und Produktionsausfälle nach dem Explosionsschaden am US-Standort in Charleston mehr als wettzumachen. Die Wachstumsdynamik beim Umsatz und beim EBITDA habe sich im Schlussquartal jedoch deutlich verringert. Zudem sei die Bewertung der Wacker Chemie-Aktie auch nach der Ende Januar begonnenen Kurskorrektur immer noch recht sportlich.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rechnet in einer aktuellen Aktienanalyse zunächst noch mit einer Fortsetzung der laufenden Korrekturbewegung und bleibt daher vorerst bei seiner Verkaufsempfehlung für die Wacker Chemie-Aktie mit einem neuen Kursziel von 120 Euro (alt: 114 Euro). (Analyse vom 08.02.2018)Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie: