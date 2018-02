Börsenplätze Wacker Chemie-Aktie:



Kurzprofil Wacker Chemie AG:



Die Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) ist ein global operierender Chemiekonzern mit 13.689 Beschäftigten (Q2/2017) und einem Jahresumsatz von rund 5,4 Mrd. EUR (2016). Global vernetzt über vier Geschäftsbereiche betreibt Wacker Chemie derzeit weltweit 23 Produktionsstandorte in Europa, Amerika und Asien. (08.02.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wacker Chemie-Aktienanalyse von Investmentanalyst Erkan Aycicek von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Spezialchemiekonzerns Wacker Chemie AG (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF), und erhöht sein Kursziel.Der Umsatz habe in Q4 1,18 Mrd. EUR betragen, was einem Anstieg von 2,6% ggü. Vorjahr entsprochen habe. Beim EBITDA habe der Zuwachs 6,3% ggü. dem Vorjahr auf 235 Mio. EUR in Q4 betragen. Das EBITDA in Q4/16 habe positive Einmaleffekte von 13 Mio. EUR beinhaltet. Auf Gesamtjahresebene habe das EBITDA 1,015 Mrd. EUR betragen. Das EBIT sei im gleichen Zeitraum 24% auf 420 Mio. EUR gestiegen und habe von rückläufigen Abschreibungen profitiert.Der Umsatz habe in Q4 870 Mio. EUR betragen. Das EBITDA habe sich in Q4 gut mit 143 Mio. EUR entwickelt und ggü. Vorjahr um 9% zugelegt. Dabei habe man insbesondere vom Silicones-Bereich mit einem EBITDA-Anstieg von 25% auf 99 Mio. EUR in Q4 profitiert.Der Umsatz habe sich in Q4 auf 270 Mio. EUR (Q3: 342 Mio. EUR) belaufen. Das EBITDA sei ggü dem Vorjahr sowie dem Vorquartal um 27% bzw. 26% auf 65 Mio. EUR gesunken. Allerdings weise der Analyst auf zwei Aspekte hin: 1) Das EBITDA aus dem Vorjahr habe vereinnahmte Anzahlungen und Schadensersatzleistungen von 13 Mio. EUR beinhaltet. 2) In dem ausgewiesenen Ergebnis für Q4/17 seien keine Versicherungsleistungen für den Schaden am Standort Tennessee enthalten, welche er mit etwa 27 Mio. EUR beziffere.Die Bewertung der Aktie erfolge auf Basis des Sum-of-the-parts (SOTP)-Modells.Auf Basis des neuen Kursziels von 160 EUR (vorher: 147 EUR) sieht Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, nur ein Upside-Potenzial von etwa 10% und stuft daher die Wacker Chemie-Aktie von "halten" auf "kaufen". Er weise darauf hin, dass die weitere Aktienkursentwicklung auch von der weiteren Entwicklung der globalen PV-Nachfrage und den jeweiligen Rohstoffpreisen abhängig sei. (Analyse vom 08.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link