In China habe der Einkaufsmanagerindex überrascht und vor allem eine gesteigerte Aktivität bei kleinen und mittleren Unternehmen gezeigt. Ein gutes Zeichen, dass die wachstumsunterstützenden Maßnahmen der Regierung und der Notenbank greifen würden. In den USA sei der ISM-Einkaufsmanagerindex ebenfalls stärker ausgefallen und deute auf eine weiterhin starke Wirtschaftsleistung hin. Zwischen beiden Handelsmächten habe es rege Gespräche gegeben, um zu einer Einigung zu kommen, wie geistiges Eigentum geschützt werden könne und in welchem Maße die Schutzzölle wieder aufgehoben werden könnten. Auch aus Europa - das Brexit-Drama einmal ausgenommen - habe es positive Indikatoren aus dem Dienstleistungssektor und Einzelhandel gegeben.



Die Aussicht auf weiteres Wachstum zusammen mit dem moderaten Kurs der Zentralbanken und sehr niedrigen Kernrenditen dürfte die Nachfrage nach Risikoanlagen weiter verstärken. Nachdem die Aktienmärkte seit Jahresbeginn deutliche Zuwächse verbucht hätten, sei es sogar bei den Bitcoins mit einem Kursgewinn von 20% allein in der vergangenen Woche wieder nach oben gegangen.



Aktuell sollten sich die Wachstumsbären also besser in ihrer Box verkriechen, da das Schlimmste vorerst hinter uns zu liegen scheint, so Mark Dowding. (05.04.2019)







London - Robuste Wirtschaftsdaten und die Aussicht auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China haben zu einem soliden Start ins zweite Quartal beigetragen, so Mark Dowding, Co-Leiter für entwickelte Märkte bei BlueBay Asset Management.Weltweit hätten Risikoanlagen und die Kernrenditen nach oben tendiert, während globale Wachstumsbedenken in den Hintergrund gerückt seien. Insgesamt würden die Experten das globale makroökonomische Umfeld weiterhin positiv bewerten und sich durch die jüngsten Daten in den großen Volkswirtschaften bestätigt sehen.