In Asien seien neben dem japanischen Bruttoinlandsprodukt am Donnerstag Chinas Oktober-Zahlen zur Industrie und zum Einzelhandel die Highlights. Einiges spreche dafür, dass auch sie ihren zuletzt endlich wieder etwas ermutigenden Trend fortsetzen würden.



München (www.aktiencheck.de) - Über längere Zeit waren Frühindikatoren wie Auftragseingänge oder Stimmungsindizes rückläufig. Nun jedoch stabilisieren sie sich zusehends, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers."Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass die Anzeichen für einen ersten Handelsdeal zwischen den USA und China noch in diesem Jahr immer konkreter werden", habe Greil gesagt. Er rechne "vorerst damit, dass die Tendenz vieler Frühindikatoren weiterhin positiv bleibt. Dafür muss es jedoch auf ein wirklich umfangreiches Abkommen hinauslaufen, das dann auch tatsächlich abgeschlossen wird." Greil weiter: "Damit könnten sich die bislang moderaten Wachstumsaussichten gerade für Exportnationen, und damit auch für Deutschland, wieder aufhellen."Kommende Woche stünden vielerorts die Zahlen der Bruttoinlandsprodukte für das dritte Quartal an: am Montag in Großbritannien sowie am Donnerstag in Deutschland, der Eurozone (2. Schätzung) und Japan. Hierzulande würden am Dienstag auch die ZEW-Konjunkturerwartungen sowie tags darauf die finalen Oktober-Inflationszahlen veröffentlicht, die am Freitag für den gesamten Euroraum folgen würden. In der Eurozone kämen am Mittwoch noch die Industrieproduktion und am Freitag die Handelsbilanz - beides für September. Und in Großbritannien stünden ebenfalls die Industrieproduktion sowie Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten an.