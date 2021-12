Genf (www.aktiencheck.de) - Wachstumsaktien sind bis 2021 um etwa 20% gestiegen, so François Chareyron, Portfolio Manager bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).



Bedeute dies, dass es eine Blase gebe? Um dies zu überprüfen, führe man einen Kointegrationstest zwischen dem MSCI World Growth und den Aktiengewinnen seiner Bestandteile und den Renditen des US 10Y seit 2005 durch. Die Kointegration sei eine Technik, mit der getestet werde, ob zwei Zeitreihen einen gemeinsamen langfristigen Trend - einen "fundamentalen" Trend - teilen würden. Sie sei von den Nobelpreisträgern Robert Engle und Clive Granger im Jahr 1987 entwickelt worden. Das Ergebnis sei eindeutig: Mit 97%-iger Sicherheit könne man sagen, dass der Anstieg der Wachstumswerte auf steigende Gewinne und fallende Zinsen zurückzuführen sei. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse scheine es Wachstumsaktien gut zu gehen und es sei keine Blase am Horizont zu erkennen. Sollten die Gewinne jedoch schrumpfen und/oder die Zinsen deutlich steigen, könnten Wachstumswerte gefährdet sein - eine logische Schlussfolgerung. (27.12.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.