WW International (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) ist der weltweit führende Anbieter von Gewichtsmanagement-Services und arbeitet weltweit über ein Netzwerk von unternehmenseigenen und Franchise-Unternehmen. (01.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - WW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von WW International Inc. (ISIN: US98262P1012, WKN: A2PSZQ, Ticker-Symbol: WW6, Nasdaq-Symbol: WW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Diätspezialist WW - früher Weight Watchers - verbuche weiter ein starkes Wachstum bei den Digitalkunden. Im vierten Quartal sei die Zahl der Online-Abonnenten um 24 Prozent auf 3,7 Millionen gestiegen. Insgesamt habe WW 4,4 Millionen Kunden gezählt, was ein Plus von vier Prozent bedeutet habe. Die Aktie sei um zehn Prozent geklettert.Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um drei Prozent auf 323 Millionen Dollar zurückgegangen, womit WW allerdings die Erwartungen von 312 Millionen Dollar übertroffen habe. Unter dem Strich sei der bereinigte Gewinn pro Aktie auf Non-GAAP-Basis von 0,42 auf 0,39 Dollar gesunken, was über dem Konsens von 0,32 Dollar gelegen habe.Das Chartbild bei WW habe sich spürbar aufgehellt. Halte das positive Momentum an, könnte zeitnah das Break über den horizontalen Widerstand bei 30 Dollar erfolgen. Als nächstes warte das Verlaufshoch bei 33,30 Dollar. Gelinge auch das Break, dürfte die Aktie schnell in Richtung 38 Dollar weiterlaufen.Die WW-Aktie ist mit einem 2021er KGV von 16 ein echtes Schnäppchen und hat noch Luft, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 30,00 Euro. (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link