Brüssel (www.aktiencheck.de) - Das WTO-Berufungsgremium bestätigte die ursprüngliche Entscheidung vom August 2017, dass zahlreiche brasilianische Steuerprogramme nicht mit den WTO-Regeln übereinstimmen, da sie einheimische Produkte begünstigen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die Programme benachteiligen EU-Produkte aus den Bereichen Automobil und Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), indem sie Steuervorteile auf der Grundlage der in den Produkten enthaltenen lokalen Inhalte gewähren. Nach dem Urteil sind solche Maßnahmen mit dem WTO-Recht unvereinbar.



Infolge des Urteils muss Brasilien nun seine Steuerprogramme mit den WTO-Regeln in Einklang bringen und die verbotenen Maßnahmen unverzüglich aufheben. (14.12.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.