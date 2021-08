Hamburg (www.aktiencheck.de) - Durch die US geführte Blockade bei der Nominierung von Berufungsrichtern im Streitschlichtungssystem der WTO ist das Welthandelssystem in eine tiefe Krise gestürzt worden, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.



Im Mittelpunkt der Krise stünden die größten Ökonomien USA und China als Kontrahenten gegenüber. Wenn der Handelskrieg nicht geschlichtet werden könne, seien damit die Reformbemühungen der WTO gefährdet. Ein möglicher Kollaps der WTO würde alle Nationen empfindlich treffen, darunter auch die EU, denn der Wohlfahrtseffekt des heutigen weit vernetzten Welthandels werde auf etwa 2,7 Billionen Dollar beziffert. In Zeiten von notwendigen klimapolitischen Umbauarbeiten am Wirtschaftssystem und die kaum vorhersehbare Entwicklung der Pandemie sei es ein potenzielles Risiko, das die Unsicherheiten in der Weltwirtschaft verstärke. (24.08.2021/ac/a/m)





