London (www.aktiencheck.de) - Neue Vorschriften in Bezug auf den Schwefelgehalt in Bunker- bzw. Schiffskraftstoffen, die von der Internationalen Maritime Organisation (IMO) erlassen wurden und ab Anfang 2020 gelten, dürften die Nachfrage nach schwefelarmen, leichten Rohölen wie den West Texas Intermediate (WTI) auf Kosten des schwefelreichen und schweren Rohöls erhöhen, so Nitesh Shah, Director Research und Rohstoffexperte beim auf ETPs spezialisierten Vermögensverwalter WisdomTree.



Schwefelarme Rohöle würden eine weniger aufwändige Raffination erfordern, um sie zu Endprodukten zu verarbeiten, die den neuen Regularien entsprechen würden. Infolgedessen würden die Experten einen begrenzten Preisabschlag bei WTI-Rohöl im Verhältnis zum schwefelreicheren Dubai sehen. Zwischen 2016 und 2018 habe sich der Abschlag ausgeweitet, da es bei Schweröl zu Lieferengpässen gekommen sei, während leichtere Öle reichlich vorhanden gewesen seien. Die Produktion von Schweröl sei im Zuge der angebotssteuernden Politik der OPEC und Kanadas sowie wegen des Produktionseinbruchs in Venezuela zurückgegangen. Unterdessen habe der Anstieg der Schieferöl-Förderung in den USA das Angebot an leichteren Rohölen weltweit erhöht. Da man sich der Umsetzung der IMO Anfang 2020 nähere, sei es wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach leichterem und schwefelarmem Rohöl steige und damit die Preisdifferenz zwischen WTI und Dubai im Jahr 2019 sinken werde. (23.07.2019/ac/a/m)





