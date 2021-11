Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Ausverkauf am Freitag erholen sich die risikoreichen Anlagen heute, so die Experten von XTB.Die neue Coronavirus-Variante - Omicron - solle nur leichte Infektionssymptome hervorrufen. Darüber hinaus seien einige Berichte aufgetaucht, wonach die derzeit verfügbaren Impfstoffe gegen Omicron wirksam sein könnten. Andererseits habe die Weltgesundheitsorganisation erklärt, dass große Unsicherheit über die Wirksamkeit der derzeitigen Impfstoffe und Behandlungen gegen Omicron bestehe. Diese Unsicherheit scheine sich in der OPEC-Entscheidung der letzten Woche widerzuspiegeln. Die Gruppe der Ölproduzenten habe beschlossen, die technischen Sitzungen von Montag und Dienstag auf Mittwoch und Donnerstag zu verschieben. Die Entscheidungssitzung werde voraussichtlich am Donnerstag stattfinden. Dies sei ein wichtiges Ereignis für Ölhändler in dieser Woche, da noch nicht bekannt sei, wie die OPEC auf die Omicron-Situation und die jüngste SPR-Freigabe reagieren werde.Der Tageschart für die Ölsorte WTI zeige uns, dass der Preis am Freitag unter die untere Grenze der Overbalance-Struktur und die 200-Tage-Linie gefallen sei. Nach einer höheren Eröffnung der heutigen Sitzung, sei der WTI-Preis jedoch wieder über diese beiden technischen Hürden gesprungen. Der vorgenannte gleitende Durchschnitt sei zu Beginn des heutigen Handels getestet worden, habe aber von den Bullen verteidigt werden können.(29.11.2021/ac/a/m)