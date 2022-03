Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Pullback am Ölmarkt setzt sich fort, wobei Brent heute in der Nähe von 100 USD pro Barrel und WTI in der Nähe von 97 USD pro Barrel gehandelt wird, so die Experten von XTB.



Der Pullback am Ölmarkt sei zunächst mit optimistischeren Kommentaren zu den Russland-Ukraine-Gesprächen begründet worden. Der wahre Grund für diese Entwicklung könnte jedoch ein anderer sein. China sei mit einem Wiederaufleben der Covid-Pandemie konfrontiert. China habe 5.280 neue Covid-Fälle gemeldet, verglichen mit 1.437 am Vortag. Da das Land im Kampf gegen Covid eine Null-Toleranz-Politik verfolge, seien in einigen Städten bereits wieder Lockdowns verhängt worden. Abgesehen davon könnte der anhaltende Rückgang der Ölpreise auf einen erwarteten Nachfragerückgang in China zurückzuführen sein.



Was sage uns der Chart? Ein Blick auf den WTI-Ölpreis im H4-Chart zeige, dass sich ein SKS-Muster gebildet habe. Der Preis sei unter die Nackenlinie des Musters bei 106,50 USD gefallen und die Abwärtsbewegung habe sich anschließend beschleunigt. Der 200er-SMA werde aktuell getestet. Ein Durchbruch unter diesen gleitenden Durchschnitt könnte den Weg für einen Test der mittelfristigen Unterstützung im Bereich von 95,50 USD ebnen. Das übergeordnete Ziel für Verkäufer sei der Bereich um 88,60 USD, der das potenzielle Ziel des oben erwähnten SKS-Muster markiere. (15.03.2022/ac/a/m)





