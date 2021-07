Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise bleiben in den letzten Tagen unter starkem Verkaufsdruck, der durch das Fehlen des Abkommens der OPEC+ sowie Informationen über eine mögliche Produktionssteigerung durch die VAE verursacht wird, so die Experten von XTB.



Die erhöhte Volatilität könnte im weiteren Verlauf der Sitzung anhalten, da um 16:30 Uhr die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen veröffentlicht würden.



Aus technischer Sicht sei es den Käufern nicht gelungen, die 77-Dollar-Marke zu überwinden, und der Preis habe deutlich nachgegeben. Die Rückgänge hätten jedoch in der Nähe der Unterstützungszone bei 71,50 Dollar gestoppt, die durch die untere Begrenzung der 1:1-Struktur und das 38,2% Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle, die am 21. Mai begonnen habe, markiert werde. Solange der Kurs oberhalb dieses Niveaus notiere, sollte man mit weiter steigenden Kursen rechnen. Sollte jedoch ein Durchbruch nach unten erfolgen, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen. (08.07.2021/ac/a/m)



