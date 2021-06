Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf den näher rückenden Monatsultimo lohnt sich eine erneute Analyse der Ölpreisentwicklung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ihre letzte Einschätzung am 1. Juni hätten sie mit der Feststellung eingeleitet, dass "der Bruch eines über eine Dekade andauernden Trends nicht alle Tage vorkommt". Zum Ende des Abwärtstrends seit Sommer 2008 (akt. bei 58,59 USD) komme derzeit ein weiterer strategischer Kurstreiber hinzu. Gemeint sei der Spurt über das Hoch vom April 2019 bei 66,60 USD. Zusammen mit verschiedenen anderen alten Hoch- und Tiefpunkten sowie den jüngsten Verlaufshochs bei knapp 68,00 USD entstehe hier eine wichtige horizontale Widerstandszone. Der Ausbruch im bisherigen Monatsverlauf sorge nach der "selling climax" des Jahres 2020 nun also für den Abschluss einer nicht ganz idealtypischen Bodenbildung. Damit würden die 2018er-Hochs bei 75/77 USD - verstärkt durch das 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Baisseimpulses von 2008 bis 2020 (75,61 USD) - die nächste Zielzone definieren. Aufgrund der unteren Umkehr könne aber auch ein Wiedersehen mit den horizontalen Hürden bei rund 90 USD perspektivisch nicht ausgeschlossen werden. Die o. g. Ausbruchsmarken bei 68/66 USD seien indes als nachgezogenes Stop-Loss-Level prädestiniert. (24.06.2021/ac/a/m)



