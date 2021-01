Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heute berät das das Öl-Kartell OPEC mit seinen Partnern über die Fördermenge ab Februar 2021, so Carsten Stork vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die OPEC-Allianz mit ihren zehn Kooperationspartnern habe einen Anteil am weltweiten Öl-Markt von knapp 40 Prozent und stehe vor dem Dilemma auf der einen Seite mehr zu produzieren, um die Einnahmen zu steigern, auf der anderen Seite kein allzu großes Überangebot zu schaffen, um den Preis von Öl nicht unter Druck zu setzen. Im Zuge der Corona Krise komme es zu keiner spürbaren Erholung der Nachfrage, so dass die stärkste Kraft im OPEC-Kartell, Saudi Arabien, für eine gleichbleibende Produktion plädiere, Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate hingegen würden voraussichtlich für eine Erhöhung stimmen.Der WTI Oil Future sei seit Anfang November 2020 um mehr als 40 Prozent gestiegen und konsolidiere seit zwei Wochen, ohne die psychologische Marke von 50 Dollar zu knacken. (04.01.2021/ac/a/m)