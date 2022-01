Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis handelt zu Beginn der neuen Woche mehr oder weniger unverändert, so die Experten von XTB.Apropos Öl: China werde die Ölminister von Saudi-Arabien, Oman, Kuwait und Bahrain empfangen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte die Versorgungssicherheit angesichts der Lage in Kasachstan stehen, aber auch Diskussionen über die Lage im Iran und die übermäßige Abhängigkeit der Golfstaaten von den Vereinigten Staaten würden erwartet.Der Blick auf OIL.WTI im H4-Chart zeige, dass der jüngste Aufwärtsimpuls gestoppt worden sei, nachdem der Preis das 78,6%-Retracement der im Oktober 2021 begonnenen Abwärtsbewegung erreicht habe. Nach einem kurzen Pullback habe OIL.WTI begonnen, in der Nähe der 79-USD-Marke seitwärts zu handeln. Der kurzfristige Widerstand, den es zu beachten gelte, liege in der oben erwähnten Zone unterhalb des 78,6%-Retracements (USD 80,50), während die kurzfristige Unterstützung beim 61,8%-Retracement (USD 76,60) zu finden sei. (10.01.2022/ac/a/m)