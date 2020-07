Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Crude Oil Juni Future markierte am 21. April 2020 im Zuge der Coronakrise ein vorläufiges Tief bei 6,50 US-Dollar pro Fass, der Mai-Kontrakt notierte sogar einen Tag vor der Lieferung im negativen Bereich, so Markus Hechler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Bis hierhin und nicht weiter!Der Markt sehe sich weiterhin hohen Lagerbeständen ausgeliefert, bei gleichzeitig schwacher Nachfrage und einer stark schrumpfenden Weltwirtschaft. Ein Kursanstieg von 531% in wenigen Wochen deute darauf hin, dass wir uns hier kurzfristig im überkauften Bereich befinden würden. Hechler erwarte daher einen Rücksetzer. Produzenten würden den starken Kursanstieg innerhalb kürzester Zeit nutzen, um ihre bestehenden Short-Positionen weiter auszubauen. Auch im Vergleich mit der historischen saisonalen Entwicklung sei der Kurs zu hoch und sollte in den nächsten Wochen fallen. (17.07.2020/ac/a/m)