Börsenplätze Vulcan Energy Resources-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vulcan Energy Resources-Aktie:

6,74 EUR -6,91% (05.01.2022, 12:24)



Australian Stock Exchange-Aktienkurs Vulcan Energy Resources-Aktie:

10,22 AUD -5,72% (05.01.2022, 06:10)



ISIN Vulcan Energy Resources-Aktie:

AU0000066086



WKN Vulcan Energy Resources-Aktie:

A2PV3A



Ticker-Symbol Vulcan Energy Resources-Aktie:

6KO



Australian Stock Exchange-Symbol Vulcan Energy Resources-Aktie:

VUL



NASDAQ OTC-Symbol Vulcan Energy Resources-Aktie:

VULNF



Kurzprofil Vulcan Energy Resources Ltd.:



Vulcan Energy Resources Limited (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker-Symbol: 6KO, Australian Stock Exchange-Symbol: VUL, NASDAQ OTC-Symbol: VULNF) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das ein chemisches Produkt aus Lithiumhydroxid in Batteriequalität herstellt. Das Produkt des Unternehmens wird mit einem Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdruck aus seiner kombinierten Geothermie- und Lithium-Ressource im Oberrheintal in Deutschland hergestellt. Der kohlenstofffreie Lithiumextraktionsprozess nutzt erneuerbare geothermische Energie, um den Lithiumextraktionsprozess anzutreiben und ein erneuerbares Energie-Nebenprodukt zu erzeugen. Das Unternehmen beliefert den Markt für Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge in Europa. (05.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vulcan Energy Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Vulcan Energy Resources Ltd. (ISIN: AU0000066086, WKN: A2PV3A, Ticker-Symbol: 6KO, Australian Stock Exchange-Symbol: VUL, NASDAQ OTC-Symbol: VULNF) unter die Lupe.Das deutsch-australische Unternehmen strebe die kommerzielle Produktion von CO2-freiem Lithium an. Ab 2024 wolle Vulcan das "weiße Gold" per Geothermie aus dem Oberrheingraben großem Stil holen. Nun habe sich die Firma weitere Explorationslizenzen gesichert. Die Vulcan Energy Resources-Aktie schwächle jedoch am Mittwoch.Per Mitteilung auf Twitter habe die deutsche Tochter von Vulcan Energy mitgeteilt, sich fünf neue Lizenzen im Oberrheingraben gesichert zu haben. Neben einer Gewinnungslizenz für Erdwärme handle es sich um vier neuen Explorationslizenzen.Das in Karlsruhe ansässige Unternehmen Vulcan Energie Ressourcen GmbH erweitere mit den vier Explorationslizenzen sein bisheriges Aufsuchungsgebiet für die geothermische Energiegewinnung und klimafreundliches Lithium um 325 Quardratkilometer. Die Lizenzrechte würden sich damit auf über 1.000 Quadratkilometer erstrecken und die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz sowie Hessen umfassen."Die Identifizierung neuer Gebiete mit Potenzial für die geothermische Energieerzeugung und CO2-freie Lithium-Herstellung im Oberrheingraben ist ein Erfolg der unermüdlichen Arbeit unserer Experten", habe Vulcan-Geschäftsführer Horst Kreuter erklärt. "Die bislang abgedeckten Produktionskapazitäten können wir nunmehr ergänzen und zeitnah ausbauen."Nach verbindlichen Abnahmeverträgen, unter anderem mit großen Automobil-Herstellern wie Volkswagen, Stellantis oder Renault sowie mit den Recycling-Spezialisten Umicore und den Batteriehersteller LG Chem, sei die Lithium-Produktion nach aktuellen Plänen Vulcans für die ersten fünf bis sechs Jahre des geplanten Betriebs bereits weitestgehend an Abnehmer gekoppelt.Zudem habe jüngst der Kauf des Energiekraftwerk im Oberrheintal bei Insheim erfolgreich abgeschlossen werden können. Vulcan habe für das in Betrieb befindliche Geothermie-Kraftwerk Insheim in der Nähe von Landau in der Pfalz rund 31,5 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Dort werde eine Pilotanlage entstehen, aus heißem Tiefenwasser in hoher Konzentration Lithium zu gewinnen. Das Geld stamme zum Teil aus den Erlösen aus der jüngsten Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Austral-Dollar (AUD).Die Vulcan Energy Resources-Aktie sei am Vortag an der Börse Sidney bis auf 11,14 AUD gesprungen. Am Mittwoch würden Gewinnmitnahmen den Kurs wieder auf 10,29 AUD drücken. Im deutschen Handel sei der Wert am Dienstag bis auf 7,34 Euro gesprungen und habe dabei erneut die 50-Tage-Linie überschritten, die bei 7,16 Euro verlaufe. Heute notiere der Titel bei 6,73 Euro abgeschwächt.Vulcan Energy befinde sich auf gutem Weg, in Deutschland das für die Produktion von E-Auto-Batterien benötigte Lithium in großem Stil bereitzustellen. Die Aktie schwankt im Vorfeld der industriellen Produktion stark und ist deshalb nur für risikobereite Anleger zu empfehlen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Orders sollten zudem nur per Limit erfolgen. (Analyse vom 05.01.2022)