Börsenplätze Vow-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vow-Aktie:

2,73 EUR -1,09% (08.09.2020, 08:54)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Vow-Aktie:

29,00 NOK +13,50% (07.09.2020)



ISIN Vow-Aktie:

NO0010708068



WKN Vow-Aktie:

A111AY



Ticker-Symbol Vow-Aktie:

213



Oslo-Ticker Vow-Aktie:

VOW



Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (08.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cleantech-Unternehmens Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Der Kreuzfahrtindustrie habe die Corona-Pandemie den Boden unter den Füßen weggerissen. Carnival und Co würden massiv leiden, selbst Vow (ehemals Scanship), ein Unternehmen mit Fokus auf saubere Technologien für Schiffe und landbasierte Anwendungen, sei bis vor den herausragenden Halbjahreszahlen von den Anlegern gemieden worden. Ein neuer Auftrag von Carnival lasse das Auftragspolster indes weiter wachsen.Die Vow-Tochter Scanship solle ein fortschrittliches Abwasserreinigungssystem liefern. Das System, das die Abwässer von mehr als 5.000 Menschen an Bord reinigen solle, werde voraussichtlich im ersten Quartal 2021 installiert. Auftraggeber sei einmal mehr Carnival Cruise Line.Mit dem neuen Carnival-Deal belaufe sich allein im dritten Quartal im Segment Kreuzfahrten der Auftragseingang auf 18,7 Millionen Euro. Nicht nur auftragsseitig würden die Norweger derzeit zu überzeugen wissen. Die Zahlen zum ersten Halbjahr hätten auf ganzer Linie überzeugt und die Bullen wieder angelockt.Vow trotze der Corona-Krise und besteche durch einen durchweg positiven Newsflow. Dieser spiegle sich nun auch in steigenden Kursen wider.Die Vow-Aktie eignet sich allerdings nur für spekulativ ausgerichtete Anleger, die bei einem knackigen Rücksetzer (etwa 15 Prozent) noch an Bord gehen können, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link