Kurzprofil Vow ASA:



Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) (ehemals Scanship) mit Sitz in Norwegen, entwickelt und produziert das Lösungen für die Abfallwirtschaft und Abwasserreinigung für die Kreuzfahrtindustrie. Das Unternehmen ist auch in der Aquakulturindustrie tätig, wo seine Produkte die Verschmutzung des Meeres verhindern und die Rückführung wertvoller Ressourcen aus der Fischproduktion ermöglichen. (16.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cleantech-Unternehmens Vow ASA (ISIN: NO0010708068, WKN: A111AY, Ticker-Symbol: 213, Oslo-Ticker: VOW) unter die Lupe.Vow (vormals Scanship) sei in erster Linie für saubere Technologien auf Schiffen bekannt. Mit der Übernahme der französischen ETIA habe sich die norwegische Gesellschaft jedoch breiter aufgestellt und landbasierte Anwendungen ins Portfolio aufgenommen. Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Tinfos solle es nun Plastik an den Kragen gehen.Vow und Tinfos hätten eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, um die Onshore-Lösung "Plastic to Electricity" von Vow in ausgewählten Ländern und Märkten fortan zu vertreiben. Der Startschuss solle in Indonesien fallen. Die Lösung, die in Indonesien angeboten werden soll,e sei mobil und containerbasiert. Sie wandele laut Vow Kunststoffabfälle durch Pyrolyse in Strom um. Die Lösung werde Diesel in der lokalen Stromerzeugung ersetzen, heiße es.Die Kursentwicklung in den vergangenen Monaten könne sich sehen lassen - und das, obwohl die Kreuzfahrtindustrie, ein wichtiger Kundenzweig von Vow, in der wohl größten Krise aller Zeiten stecke. Dennoch hätten die Norweger im ersten Halbjahr mit einer starken operativen Entwicklung zu überzeugen gewusst. Dank der breiten Palette an hochinnovativen Lösungen stehe das Unternehmen ohnehin vor einer großen Zukunft. Der jüngste Deal mit Tinfos sei ein weiteres Puzzlestück der spannenden Cleantech-Story. Die Vow-Aktie bleibe bei Schwäche ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2020)Börsenplätze Vow-Aktie: