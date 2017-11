Xetra-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

48,335 EUR -3,56% (13.11.2017, 14:37)



Tradegate-Aktienkurs Vossloh-Aktie:

48,759 EUR -3,62% (13.11.2017, 14:27)



ISIN Vossloh-Aktie:

DE0007667107



WKN Vossloh-Aktie:

766710



Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vossloh-Aktie:

VOSSF



Kurzprofil Vossloh AG:



Die Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ist weltweit in den Märkten für Bahntechnik tätig. Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Darüber hinaus ist der Konzern im Lokomotivengeschäft tätig. Die Konzernaktivitäten sind in den vier Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules, Lifecycle Solutions und Transportation gegliedert. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Vossloh mit etwas mehr als 4.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 930 Mio. Euro. (13.11.2017/ac/a/nw)







Werdohl (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Investment Management erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Vossloh AG moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Bahntechnikkonzerns Vossloh AG (ISIN: DE0007667107, WKN: 766710, Ticker-Symbol: VOS, Nasdaq OTC-Symbol: VOSSF) ein Stück weit gesteigert.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Investment Management (UK) Limited haben am 09.11.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,50% der Aktien der Vossloh AG ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Vossloh AG:0,50% BlackRock Investment Management (UK) Limited (09.11.2017)0,49% BlueCrest Capital Management Limited (27.05.2015)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,59% der Vossloh-Aktien.Börsenplätze Vossloh-Aktie: