Die Faszination der Börse!

Er hatte immer ein gutes Gespür für geschäftliche Entwicklungen. Das ist nur bis zu einem gewissen Grad erlernbar. Er war ein Naturtalent. Mit 14 hatte er bereits so erfolgreich gekauft, verkauft und investiert, dass er sich eine 16 ha große Farm kaufen konnte. Beim Online Casino Spielen ist das nicht möglich. Mit Online Spielen lassen sich keine Investitionen in der reellen Welt tätigen. Das Risiko im Vergleich zur Börse ist ungleich geringer. Es kommt natürlich auch auf die Einsätze und die Gewinnchancen an.



Welche Auswirkungen hat Corona auf die Börse?

Da viele Unternehmen Kurzarbeit anbieten oder gar schließen mussten, fielen natürlich auch die Aktien dieser Unternehmen. Vor allem die Reisebranche war stark betroffen. Die Aktien der Fluglinien fielen beinahe ins Bodenlose. An der Börse spekulieren bedeutet, Risiken einschätzen zu können. Corona war für die meisten Menschen etwas völlig Neues. Zum Teil fehlte auch die Ausbildung vergangener Zeiten, was Pandemien, Epidemien betrifft, da in den letzten Jahrzehnten verstärkt die technische Ausbildung in der Medizin forciert wurde. Das hat sich ebenfalls gerächt.



Vorkehrungen und Strukturen fehlten fast vollkommen. Zum Teil ist auch die Nachfrage nach bestimmten Produkten vollkommen eingebrochen. Das schlägt sich auch im Wert der Aktien nieder. Jobverlust oder geringere Einkommen lassen den Konsum einbrechen. Anstatt Geld für Neuanschaffungen auszugeben, wird repariert. Die Autobranche und die Aktien der größten Autohersteller brachen daher ein. Ein Kurstief durch Corona war unausweichlich. Durch Revitalisierungsmaßnahmen konnten diese teilweise aufgefangen werden. Das hängt von der jeweiligen Branche ab.



Fazit

Im Online Casino lassen sich schöne Gewinne generieren. Aber es lassen sich keine Investitionen in der reellen Welt tätigen. Darüber hinaus müssen die Akteure an der Börse meistens langfristig planen, was beim online Spielen nicht der Fall ist. Der Zugang zum Online Casino ist von überall aus möglich, auch von zu Hause. Jener zur Börse ist jedoch nur sehr eingeschränkt möglich. (15.06.2020/ac/a/m)







