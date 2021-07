Ein weiterer positiver Indikator seien die Analysten-Empfehlungen. Zwischen den Gewinnsaisonen würden die Prognosen normalerweise selten revidiert, aber nach den vorliegenden Daten habe es weit mehr Korrekturen nach oben als nach unten gegeben. Im Mai und in den ersten Juniwochen hätten mehr als drei Viertel aller Revisionen in den USA nach oben tendiert - solche Werte seien sonst nur in der unmittelbaren Folge von Rezessionen und nach der US-Unternehmenssteuersenkung Ende 2017 erreicht worden.



All dies verheiße Gutes für die bevorstehende Gewinnsaison und stärke die Zuversicht, dass man im Sommer eine weitere Runde deutlicher Anhebungen der Analystenprognosen erleben werde. Und natürlich würden substantielle Verbesserungen der Analysen entweder Aufwärtsdruck auf die Aktienkurse oder Abwärtsdruck auf die Bewertungsmultiplikatoren ausüben. Die Wahrheit werde wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen und damit ein bekanntes Muster fortsetzen: Die Aktienkurse würden langsamer als die Gewinnschätzungen steigen und so die hohen KGVs der unmittelbaren Rezessionsfolgen allmählich wieder absenken.



Unterm Strich: Die ersten Anzeichen würden auf eine Gewinnsaison hindeuten, die den Gewinnschätzungen des Marktes einen weiteren Schub verleihe. (07.07.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Bis zur Q2-Berichtssaison verbleiben noch ein paar Wochen, aber erste Anzeichen versprechen überwiegend positive Nachrichten, so Lars Kreckel, Global Equity Strategist bei Legal & General Investment Management.Man befinde sich mitten in der Vorankündigungssaison. Vorankündigungen seien zwar nur in Maßen belastbar, doch immerhin seien die Kommentare der Unternehmen bisher im Allgemeinen positiv gewesen und - vielleicht noch aufschlussreicher - es habe keine aufsehenerregenden negativen Vorankündigungen gegeben. In dieses positive Bild würden auch die Ergebnisse von Unternehmen passen, die wegen abweichender Geschäftsquartale vorzeitig publizieren würden.