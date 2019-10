Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem EU-Austritt Großbritanniens haben dazu beigetragen, dass die Wirtschaftsleistung im Vereinigten Königreich im Zeitraum von April bis Juni 2019 spürbar rückläufig war (-0,2% gg. Vq.), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Ausblick falle zudem nur recht verhalten aus. So hätten im September sowohl der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe als auch der für den Dienstleistungssektor erstmals seit Juli 2016, dem Monat nach dem EU-Referendum, wieder gemeinsam unterhalb von 50 Punkten und damit im kontraktiven Bereich gelegen. Der vergleichsweise gute konjunkturelle Start in das 3. Quartal - im Juli sei das BIP um 0,3% gg. Vm. gestiegen - lasse darauf hoffen, dass eine gesamtwirtschaftliche Rezession vorerst abgewendet werden könne. Für August würden die Analysten indes mit einem BIP-Minus von 0,2% gg. Vm. rechnen. Die weitere Entwicklung werde stark davon abhängen, ob, wann und zu welchen Konditionen das Land die EU verlasse.



Mit größeren Reaktionen an den Finanzmärkten auf die Veröffentlichung der britischen BIP-Zahlen würden die Analysten nicht rechnen. Äußerungen aus dem Umfeld der Austrittsgespräche zwischen Großbritannien und der EU würden dagegen das Potenzial besitzen, beim EUR/GBP-Wechselkurs für eine erhöhte Volatilität zu sorgen. (10.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.