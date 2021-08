Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern zu Beginn der Kassasitzung eine weitere starke Verkaufswelle erlebt. Nach dem anfänglichen Rückgang habe der Index jedoch seitwärts im Bereich von 15.745 bis 15.800 Punkten zu handeln begonnen. Die obere Grenze dieser Spanne - der Bereich zwischen dem 23,6%-Retracement der im Juli 2021 gestarteten Aufwärtsbewegung und 15.800 Punkten - werde aktuell getestet. Den Bullen sei es nicht gelungen, den Index zu Beginn des heutigen Handels über diesen Bereich zu drücken, aber sie würden nicht aufgeben. Sollte ein Durchbruch über diese Hürde gelingen, läge die nächste wichtige Widerstandszone im Bereich von 15.850 Punkten, die durch die 200-Stunden-Linie markiert werde.



Unternehmensnachrichten:



Einem Bericht von Bloomberg zufolge plane Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) die Aufnahme von 5 Milliarden Euro über eine Unternehmensanleihe. Ein Teil des Erlöses solle für die Übernahme von Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF), dem Rivalen von Vonovia, verwendet werden. Nach Abschluss der Transaktion wäre dies die größte auf Euro lautende Unternehmensanleihe seit September 2020.



Oliver Zipse, der Vorstandsvorsitzende von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), habe in einem Interview mit CNBC gesagt, dass das Unternehmen plane, noch in diesem Jahr ein neues Fahrzeug vorzustellen. Das neue Fahrzeug werde in der BMW-Produktionsstätte in South Carolina hergestellt und sowohl auf dem US- als auch auf dem Weltmarkt verkauft werden. Zipse habe erklärt, dass es sich bei dem neuen Fahrzeug nicht um einen Nachfolger, sondern um ein völlig neues Modell handeln würde. (27.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vor der Rede Powells auf dem Symposium in Jackson Hole (16:00 Uhr) herrscht in Europa eine gemischte Stimmung, so die Experten von XTB.Die westeuropäischen Aktienindices würden leicht im Plus notieren, während die Indices im östlichen Teil nachgeben würden. Das US-Datenpaket, das um 14:30 Uhr veröffentlicht werde, dürfte keine größeren Bewegungen an den Märkten auslösen. Allerdings könnten die Märkte während der oben erwähnten Rede von Powell volatiler werden.