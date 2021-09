XETRA-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

53,44 EUR +0,45% (17.09.2021, 12:58)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (17.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Vonovia und Deutsche Wohnen würden dem Land Berlin rund 15.000 Wohnungen verkaufen. Sie würden damit ihr Versprechen einlösen, das sie bei Ankündigung der geplanten Fusion gegeben hätten. Der Verkaufspreis für das Paket liege bei insgesamt 2,56 Milliarden Euro. Zuvor habe Vonovia die Angebotsbedingungen gelockert, um den Konkurrenten auf jeden Fall übernehmen zu können.Die Deutsche Wohnen verkaufe knapp 10.700 Wohneinheiten und gut 200 Gewerbeeinheiten in Berlin an die drei Landesgesellschaften HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, degewo AG und Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH. Der Kaufpreis betrage rund 1,65 Milliarden Euro bzw. 2.185 Euro pro Quadratmeter und berücksichtige den jeweiligen Zustand der Wohnungen. Die Einheiten seien über das ganze Stadtgebiet verteilt.Vonovia veräußere 4.250 Wohn- und Gewerbeeinheiten zu einem Preis von 811 Millionen Euro. Das Unternehmen habe noch einmal seine Zusagen zur Begrenzung der regulären Mietsteigerungen bis 2026 und zum Bau von 13.000 neuen Wohnungen in Berlin bekräftigt. (Analyse vom 17.09.2021)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:53,44 EUR +0,64% (17.09.2021, 13:05)