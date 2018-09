Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

43,53 EUR +0,69% (12.09.2018, 13:41)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

43,53 EUR -0,14% (12.09.2018, 13:42)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (12.09.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Jürgen Graf von der LBBW:Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Vonovia habe mit den Halbjahreszahlen seine Ergebnisprognose angehoben und erwarte nun eine Steigerung gegenüber 2017 um 15% auf 1,05 bis 1,07 Mrd. EUR beim operativen Ergebnis nach laufenden Zinsen und Steuern (FFO1). In dieser Prognose sei nun auch die letzte Akquisition Victoria Park enthalten. Aktuell verfüge Vonovia in der noch laufenden Übernahme über 81,4% des Aktienkapitals sowie 81,1% aller Stimmrechte an Victoria Park. Durch die erfolgreichen Übernahmen von BUWOG und Victoria Park habe der Wohnungsbestand in Europa deutlich ausgebaut und diversifiziert werden können.Im ersten Halbjahr habe die Kennzahl FFO1 um 11,5% auf 510,3 Mio. EUR gesteigert werden können. Der Leerstand der Wohnungen habe sich erfreulicherweise leicht auf 2,8% verringert. Gleichzeitig habe sich die monatliche Miete pro Quadratmeter von 6,12 EUR auf 6,41 EUR erhöht. Das Periodenergebnis habe aufgrund der zum Halbjahr vorgenommenen Höherbewertung der Immobilien 1,2 Mrd. EUR betragen. Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung im deutschen Wohnungsmarkt erwarte das Unternehmen eine weitere Wertsteigerung seiner Immobilien.Vonovia profitiere bereits seit längerer Zeit von steigenden Immobilienpreisen aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus. Der Analyst sehe diesen Trend auch weiterhin intakt, sodass weitere Erlös- und Wertsteigerungen zu erwarten seien. Auf Basis einer Multiple-Bewertung wie auch eines DCF-Modells ermittle er einen Fair Value von 45 Euro. Da dies auch ungefähr der Net Asset Value pro Aktie darstelle, sei dies auch sein Kursziel (vorher: 41 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: