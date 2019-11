Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (06.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF).Die FFO (Funds from Operations) seien in Q3/2019 auf 323,7 (Vj.: 303,3) Mio. Euro gestiegen, was auch deutliche Steigerungen zu den Vorquartalen darstelle (Q2: 305,5 (Q1: 303,6) Mio. Euro), jedoch im Rahmen der Analystenprognose gelegen hätten (320 Mio. Euro). Die Mieteinnahmen im Segment Rental hätten ein leichtes Plus von 1,9% auf 512,2 (Vj.: 502,6) Mio. Euro gezeigt. Das Periodenergebnis sei aufgrund von Goodwill-Wertberichtigungen (202,5 (Vj.: 14,5) Mio. Euro) sowie höheren Steuerzahlungen (165,0 (Vj.: 82,1) Mio. Euro auf -61,9 (Vj.: 199,0) Mio. Euro gesunken.Vonovia habe die Guidance für 2019 bestätigt (Group FFO je Aktie: 2,15 bis 2,24 Euro; Group FFO: 1.165 bis 1.215 Mio. Euro) und plane eine Anhebung der Dividendenzahlung um 0,13 Euro auf 1,57 Euro/Aktie. Vonovia habe gemeldet, dass sie die behördliche Genehmigung für den Erwerb der Mehrheitsanteile des US-Finanzinvestors Blackstone von 69,30% der Stimmrechte und 61,19% des Grundkapitals an der schwedischen Hembla erhalten habe. Lennertz belasse seine Erwartungen (EPS 2019e: 5,21 Euro; 2020e: 5,17 Euro; FFO je Aktie 2019e: 2,25 Euro; 2020e: 2,40 Euro) unverändert.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, passt jedoch sein Kursziel von 47 Euro auf 49 Euro (modifiziertes Gordon Growth-Modell; Erhöhung der Dividende) an und bestätigt sein "halten"-Rating für die Vonovia-Aktie. (Analyse vom 06.11.2019)Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:47,37 EUR +1,33% (06.11.2019, 14:30)