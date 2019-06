Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

41,90 EUR -0,95% (27.06.2019, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

41,86 EUR -1,74% (27.06.2019, 16:14)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, das rund 400.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden besitzt. Hinzu kommen rund 84.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei ca. 41,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Vonovia investiert nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. (27.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wohnungskonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter die Lupe.Seit den ersten Diskussionen um einen Mietendeckel in Berlin hätten Wohnimmobilien-Aktien einen schweren Stand. Die Deutsche Wohnen beispielsweise verbuche heute wahrscheinlich den zehnten Verlusttag in Folge. Bei Vonovia sei der Kursrückgang nicht ganz so dramatisch, doch auch die Nummer 1 der Branche leide. Es fehle nicht mehr viel und der Stoppkurs des "Aktionär" werde ausgelöst.Die Vonovia-Aktie habe seit dem Hoch am 18. Juni rund zwölf Prozent verloren. In der Zwischenzeit habe der Senat in Berlin entschieden, dass Mieten für fünf Jahre nicht erhöht werden dürften. Branchenexperten würden befürchten, andere Großstädte könnten dem Beispiel folgen.Rolf Buch, Vorstand von Vonovia, prophezeie: "Berlin wird so die Dreckschleuder Nummer eins in Deutschland werden." Wenn Mietpreissteigerungen künftig kaum noch möglich seien, würden Wohnungsbauunternehmen auch nicht mehr in den Bestand investieren, so seine Folgerung: "Die Modernisierung wird so per Definition auf null gesetzt".Für Vonovia selbst erwarte Buch aus den Berliner Plänen kaum Konsequenzen. Im Gegensatz zum schärfsten Konkurrenten Deutsche Wohnen, der rund 70 Prozent seiner Wohnungen im Großraum Berlin habe, befinde sich nur jede zehnte Wohnung aus dem Bestand in der Hauptstadt.Trotz der Beteuerung, Vonovia hätte keinen finanziellen Schaden durch den Berliner Mietendeckel, schade die Diskussion darüber der Aktie.Es ist davon auszugehen, dass der Kurs den "Aktionär"-Stopp bei 41,50 Euro in Kürze reißt. Fundamental betrachtet müsste die Aktie höher stehen, doch handelt der Markt nicht immer rational, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link