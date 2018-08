Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

43,23 EUR +0,02% (17.08.2018, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

43,32 EUR +0,37% (17.08.2018, 09:55)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (17.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia: Bullen starten wieder durch - ChartanalyseIn den letzten Jahren gelang es dem Wertpapier von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) nahezu jedes Jahr erfolgreich mit einem Kursplus abzuschließen, der langfristige Trend zeigt eindeutig aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit Oktober 2014 habe sich der Börsenwert des Unternehmens nämlich verdoppelt und habe bis Anfang dieses Jahres in den Bereich von 42,68 Euro zulegen können.Nun sei es am vorletzten Handelstag dieser Woche zu einem dynamischen Ausbruch über die bisherigen Jahreshochs gekommen, wodurch ein klarer Kaufimpuls habe aufgestellt werden können. Um die nächst höheren Zielebenen genauer bestimmen zu können, könne auf das altbewährte Fibonacci-Retracement mit seinen Extensions (138,2%) zurückgegriffen werden.Werde das Niveau von 42,68 Euro im Freitagshandel nicht mehr signifikant und vor allem per Wochenschlusskurs unterschritten, laute das nächste Ziel für die Vonovia-Aktie 44,00 Euro. Gehe man nun von einer klassischen Rallyfortsetzung nach Lehrbuch aus, dürfte das Wertpapier zum nächstgrößeren Zielbereich von 45,34 Euro aufwärts tendieren. Von sofort an könnten Long-Positionen eingegangen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vonovia-Aktie: