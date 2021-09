ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 416.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 74.000 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 58,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. (27.09.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia: Aktie startet durch - AktiennewsDie Aktie von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) legt am Montag um 4,31% auf 56,10 Euro zu und testet die obere Grenze des bullischen Flaggenmuster, die im Juli und August nicht nachhaltig durchbrochen werden konnte, so die Experten von XTB.Die jüngste Korrektur, die mit dem Bearish-Engulfing vom 23. August begonnen habe, sei am 61,8% Fibonacci-Retracement gestoppt worden. Seit Dienstag der vergangenen Woche steige die Aktie und könnte sich bei einem Ausbruch aus dem oben genannten Muster dem Allzeithoch (62,74 Euro) annähern. Man beachte jedoch, dass in der Zone zwischen 59,30 und 62,74 Euro zahlreiche Hochs aus dem Zeitraum September 2020 bis August 2021 liegen würden. Einerseits könnte dies aus technischer Sicht einen Anstieg erschweren, andererseits würde bei weiterem Kaufinteresse schnell mehr Aufwärtspotenzial freigesetzt werden. Der Bereich bei 54,45 Euro würde im Falles eines Pullbacks als erste wichtige Unterstützung dienen. (News vom 27.09.2021)Börsenplätze Vonovia-Aktie:56,06 EUR +4,16% (27.09.2021, 11:10)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:56,02 EUR +4,09% (27.09.2021, 10:56)