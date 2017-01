ISIN Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/ NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter. (17.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie scheint wieder auf dem richtigen Weg - AktienanalyseVonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) wächst weiter - auch in 2017. Dies teilte das Unternehmen aus Bochum im Zuge der letzten Quartalszahlen mit, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Auch für 2017 erwarte Vonovia nach eigenen Angaben eine starke operative Entwicklung - ohne die Effekte aus der geplanten Übernahme der österreichischen conwert zu berücksichtigen. Für 2017 habe man zudem ein Investitionsprogramm in Höhe von 1 Mrd. Euro beschlossen. Schwerpunkte dabei seien Neubau, Dachaufstockung und die Bestandsverbesserung. Auf Basis der erwarteten Investitionen und der weiteren positiven Geschäftsentwicklung sei laut Vonovia ein Net Asset Value (NAV) je Aktie zwischen 37 und 38 Euro zu erwarten.Bei etwa 29 Euro bewege sich derzeit die untere Begrenzungslinie des seit vergangenem Februar bestehenden Aufwärtstrendkanals. Zudem konnte die Immobilien-Aktie vor kurzer Zeit aus dem seit Sommer bestehenden Abwärtstrendkanal nach oben ausbrechen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.01.2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:30,815 EUR -1,20% (17.01.2017, 14:24)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:30,82 EUR -1,29% (17.01.2017, 14:39)