Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

34,114 EUR +0,71% (20.04.2017, 09:30)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 392.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 27 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 7.400 Mitarbeiter. (20.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Immobiliensektor die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) zu kaufen.Im Geschäftsjahr 2016 habe die Vonovia SE Mieteinnahmen in Höhe von EUR 1.538,1 Mio. erwirtschaftet, was einer Steigerung um 8,7% gegenüber dem Vorjahr entsprochen habe. Das Unternehmen habe insbesondere von der Übernahme der GAGFAH S.A. sowie vom Kauf der Portfolios der Franconia und der Südewo profitiert, die erst im Jahresverlauf 2015 zusätzlich in die Zahlen eingeflossen seien. Ohne die Akquisitionen der Jahre 2015 und 2016 hätten die Mieteinnahmen verkaufsbedingt einen leicht niedrigeren Wert von EUR 838,0 Mio. (Vorjahr: EUR 868,4 Mio.) erreicht. Im Gesamtjahr 2016 hätten die Funds From Operations einen um 25,1% höheren Wert von EUR 760,8 Mio. (EUR 1,63 je Aktie) gegenüber EUR 608,0 Mio. (EUR 1,30 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet.Für die deutschen Wohnimmobilienunternehmen hätten im vergangenen Geschäftsjahr 2016 die stetig steigenden Mieten und ein sehr geringer Leerstand gesprochen. Nicht zuletzt die günstigen Refinanzierungskosten hätten den Firmen in die Karten gespielt, wobei der Tiefpunkt der Zinsentwicklung überschritten sein dürfte. Die boomenden Immobilienpreise hätten zwar die Akquisition von neuen Portfolios erschwert, aber zu einer deutlichen Höherbewertung der Bestandsimmobilien geführt. Angesichts der günstigen Rahmenbedingungen trotz der bereits aspruchsvollen Bewertungen bestätige Seufert das Sektor-Rating mit "neutral".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Vonovia-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute EUR 36,00. (Analyse vom 19.04.2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:34,13 EUR -0,09% (20.04.2017, 09:17)