Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

35,33 EUR +0,91% (02.08.2017, 21:26)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 29,6 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter. (02.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Essen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) nach wie vor zu kaufen.Im ersten Halbjahr 2017 seien die Mieteinnahmen bei Deutschlands größtem börsennotiertem Immobilienunternehmen um 7,6% auf 833 Mio. EUR gestiegen. Der FFO I (operatives Ergebnis nach Zinsen und Steuern) habe 18,0% auf 448 Mio. EUR zugelegt. Der bereinigte Net Asset Value/Aktie sei auf 33,10 EUR (31.12.16: 30,75 EUR) gestiegen. Der Verschuldungsgrad habe sich gegenüber Jahresende 2016 aufgrund der "conwert"-Übernahme leicht auf 43,2% verschlechtert. Den Ausblick für 2017 habe Vonovia wie erwartet bestätigt: Der FFO I solle 20% auf 900 bis 920 Mio. EUR steigen, das organische Mietwachstum 3,8% bis 4,0% erreichen.Vonovia habe sehr gute Halbjahreszahlen vorgelegt, die die Markterwartungen leicht übertroffen hätten. Die Zahlen würden verdeutlichen, dass das Mietwachstumsmomentum anhalte. Vonovia habe ein organisches Mietwachstum von 3,7% erreicht (monatliche Ist-Miete/m˛ bei 6,02 EUR), das durch Preisanpassungen an den Mietspiegel und von Modernisierungen getragen werde. Wie angekündigt, habe Vonovia erstmalig auch zum Halbjahr eine Bewertung der Immobilen vornehmen lassen, woraus sich im Vergleich zum Jahresende 2016 eine Höherbewertung von 5,2% oder 1,5 Mrd. EUR ergeben habe. Da es in vielen Regionen bisher nur wenige Transaktionen gegeben habe, dürfte es zum Jahresende zu weiteren Werterhöhungen kommen.Die Aktienanalysten von der National-Bank AG sind weiterhin sehr zuversichtlich für Vonovia, denn es gelingt dem Unternehmen sehr gut, Synergien zu erzielen und seine erreichte Größe zu nutzen. Dies geschehe z.B. über den konsequenten Ausbau des Bereichs "wohnungsnahe Dienstleistungen" (EBITDA +75% auf 46 Mio. EUR), der noch weiteres Potenzial habe. Neben Modernisierungen des Bestandes setze Vonovia im Gegensatz zu Wettbewerbern auf den Neubau von Wohnungen. In kostengünstiger Modulbauweise sollten jährlich 2000 Einheiten fertiggestellt werden. Bislang seien 300 Wohnungen errichtet und 800 befänden sich im Bau. Diese Maßnahmen würden zukünftig zu Mietwachstum beitragen, da hier vergleichsweise hohe Mieten erzielt werden könnten.Börsenplätze Vonovia-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:35,44 EUR+1,21% (02.08.2017, 17:35)