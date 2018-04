Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

39,88 EUR +0,20% (12.04.2018, 14:46)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

39,85 EUR +0,16% (12.04.2018, 14:54)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE(ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf die Verwaltung von Wohnungen spezialisiert hat. Der Firma gehören über 346.000 Wohnungen und sie übernimmt Leistungen wie Instandhaltung und Modernisierung. Dabei wird das Portfolio ständig optimiert, was bedeutet, dass einzelne Bestandsobjekte verkauft und dafür neue Immobilien erworben werden. Der allgemeine Anspruch besteht darin, bezahlbaren Wohnraum für verschiedene Bevölkerungsschichten anbieten zu können. Neben den Wohnimmobilien besitzt die Vonovia auch einige Gewerbeobjekte, die hauptsächlich an Kleinbetriebe zur lokalen Versorgung in Wohngebieten vermietet sind. Die Objekte befinden sich ausschließlich in Deutschland. (12.04.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Immobiliensektor die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) zu kaufen.Die Vonovia SE habe im Geschäftsjahr 2017 Mieterlöse in Höhe von EUR 1.667,9 Mio. erzielt, was einer Steigerung um 8,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Das Unternehmen habe hierbei auch von der Übernahme der conwert Immobilien Invest SE profitiert, die seit Anfang 2017 zur Ergebnisrechnung beitrage. Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete je qm sei um 4,2% auf EUR 6,27 gestiegen (Vorjahr: EUR 6,02), wobei auf vergleichbarer Basis ein Wachstum von 4,2% (Vorjahr: 3,3%) erzielt worden sei. Die Leerstandsquote habe sich gegenüber der Vorjahresperiode leicht von 2,4% auf 2,5% erhöht.Im Gesamtjahr 2017 habe das operative Ergebnis einen um 21,0% (16,3% je Aktie) höheren Wert von EUR 920,8 Mio. (EUR 1,90 je Aktie) gegenüber EUR 760,8 Mio. (EUR 1,63 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Der Nettovermögenswert (NAV: Net Asset Value), errechnet nach den Vorgaben der EPRA (European Public Real Estate Association), sei per Ende Dezember 2017 um 24,9% auf EUR 21.285 Mio. gestiegen (Vorjahr: EUR 17.047 Mio.), wobei sich der NAV je Aktie bei EUR 43,88 (Vorjahr: EUR 36,58) eingestellt habe. Bereinigt um den verbuchten Goodwill (speziell Übernahmen GAGFAH, Südewo, conwert) ergebe sich ein NAV je Aktie von EUR 38,49 (Vorjahr: EUR 30,75).Angesichts der günstigen Rahmenbedingungen trotz der bereits anspruchsvollen Bewertungen bestätige Seufert das Sektor-Rating mit "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link