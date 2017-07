Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 355.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 29,6 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.100 Mitarbeiter. (18.07.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Weiterer Abverkauf möglich! ChartanalyseIm März 2015 notierte das Wertpapier von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) auf einem Kursniveau von 35,27 Euro, drehte anschließend aber wieder zur Unterseite ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Folge seien Abgaben auf die Marke von 23,80 Euro gewesen, anschließend sei eine deutliche Erholungsbewegung gestartet und habe bis August 2016 auf ein Zwischenhoch von sogar 37,00 Euro aufwärts gereicht. Dort hätten Verkäufer wieder zugeschlagen und die Notierungen des Immobilienkonzerns auf ein Zwischentief von 28,62 Euro hinuntergedrückt - Ab Dezember sei wieder der Trendverlauf zur Oberseite gewechselt. Allerdings sei es nicht mehr gelungen an die Hochs aus 2016 bei 37,00 Euro zuzulegen, stattdessen sei die Vonovia-Aktie schon bei 36,70 Euro wieder zur Unterseite abgedreht und zuletzt unter den EMA 50 zurückgefallen.Auf Grundlage der charttechnischen Berechnungsgrundlage einer dreiteiligen Korrekturwelle sei jedoch ein baldiger Bruch des Aufwärtstrendkanals anzunehmen, der mit einem weiteren Abverkauf einhergehen sollte und den Widerstandsbereich von 37,00 Euro weiter bekräftigen dürfte. Daher könne unter dieser Annahme nur ein Short-Engagement favorisiert werden, welches allerdings recht kurzfristig ausgelegt sei und damit recht gut beherrschbar scheine.Der eindeutige Rücksetzer vom Widerstandsniveau bei rund 35,00 Euro, sowie dem gleitenden Durchschnitt EMA 50 zur Unterseite impliziert nun eine direkte Fortsetzung der Mitte Juni gestarteten Korrekturwelle auf das runde Niveau von 33,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.07.2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:34,595 EUR -0,16% (18.07.2017, 09:56)