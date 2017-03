Im Zuge der zuletzt wieder schwächeren Notierungen sei ein Test des Unterstützungsbereichs zwischen 31,75 und 31,00 Euro zu erwarten. Bewahre sich diese Unterstützung und könne die Aktie in der Folge über 33,49 Euro steigen, lägen die nächsten Ziele bei 34,75, 35,28 sowie auf längerfristige Sicht bei 37,00 Euro.



Unterhalb von 31,00 Euro verlaufe die nächste Unterstützung bei 29,75 Euro. Solange die Aktie nicht unter 28,66 Euro zurückfalle, würden die Chancen für ein erneutes Heranlaufen an das Hoch bei 37,00 Euro gewahrt. Sollte die Notierung jedoch unter 28,66 Euro fallen, drohen weitere Abgaben in Richtung 26,60/24,92 Euro so die Analysten der DZ BANK. (Ausgabe vom 17.03.2017)



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000 Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indices STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/ NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter. (17.03.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Vorstände greifen zu, theScreener mit Upgrade - AktienanalyseVonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), mit einem Portfoliowert von mehr als 27 Mrd. Euro und bundesweit rund 392.000 Wohneinheiten das führende Wohnungsunternehmen in Deutschland, profitierte im abgelaufenen Geschäftsjahr von den positiven Rahmenbedingungen auf dem Heimatmarkt (anhaltend hohe Wohnungsnachfrage in Großstädten, steigendes Mietpreisniveau) sowie einem erfolgreichen operativen Geschäft, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im laufenden Jahr erwarte der Vorstand erneut ein dynamisches Wachstum und werde dafür weiter kräftig investieren.Das im Jahr 2015 durch Übernahmen (GAGFAH, Franconia, SÜDEWO-Gruppe) verstärkte Portfolio, geringe Leerstände und höhere Mieterträge hätten das FFO 1 (Funds from Operations, operatives Ergebnis) 2016 um 25,1% auf 760,8 Mio. Euro steigen lassen (2015: 608,0 Mio. Euro). Die Leerstandsquote habe zum 31. Dezember 2016 bei 2,4% gelegen (31.12.2015: 2,7%) und bewege sich damit weiter auf einem sehr niedrigen Niveau. Die gestiegenen Mieterträge würden aus dem allgemein gestiegenen Preisniveau der Marktmieten sowie Wohnwertverbesserungen resultieren. Der nach EPRA-Empfehlungen ermittelte Netto-Vermögenswert (EPRA NAV), der den Immobilienwert ohne Schulden abbilde, habe sich um 21,9% auf 17.047,1 Mio. Euro (2015: 13.988,2 Mio. Euro) bzw. auf einen EPRA NAV pro Aktie von 36,58 Euro (2015: 30,02 Euro) erhöht. Der starke Anstieg sei maßgeblich auf Wertanpassungen der Immobilien in Höhe von rund 3,2 Mrd. Euro zurückzuführen.Rolf Buch, dessen Vertrag als Vorstandsvorsitzender von Vonovia Anfang März um fünf weitere Jahre bis Februar 2023 verlängert worden sei, sehe die starke operative Entwicklung als Beleg dafür, dass die Investitionen in Modernisierung und Neubau sowie das aktive Portfoliomanagement entsprechende Wirkung entfalten würden. Zudem sei es dem Unternehmen gelungen, die Bestände effizienter zu bewirtschaften.Durch die erfolgreiche Übernahme der österreichischen conwert Immobilien Invest SE, deren Integration bis Juli 2017 erfolgen solle, sei der Bestand um rund 24.500 Wohnungen an attraktiven Standorten u.a. in Berlin, Potsdam und Leipzig erweitert worden. Gleichzeitig habe der Vorstand 2016 in Gebieten, für die mittel- bis langfristig eine unterdurchschnittliche Entwicklung zu erwarten sei, rund 24.000 Wohnungen veräußert. Damit bestehe das Portfolio von Vonovia nun aus Immobilien, die sich fast ausschließlich in Regionen mit sehr guten Entwicklungsperspektiven befinden würden. Da bezahlbarer Wohnraum in deutschen Großstädten noch immer Mangelware sei, investiere Vonovia weiter in den Neubau sowie die Entwicklung und Verbesserung des Bestands. Im laufenden Jahr sollten dafür rund 730 Mio. Euro ausgegeben werden. In den folgenden Jahren seien Investitionen in Höhe von jährlich 1 Mrd. Euro geplant.Mit der aktiven Entwicklung des Portfolios sowie der Ergänzung des Kerngeschäfts um wohnungsnahe Dienstleistungen wolle der Vorstand dem Unternehmen weitere Wachstumsperspektiven eröffnen. Für 2017 rechne er mit einem Anstieg des FFO 1 auf 830 bis 850 Mio. Euro. Rund 60 Mio. Euro werde dabei die Übernahme von conwert zum FFO 1 beitragen.Die Analysten der DZ BANK sehen die Übernahme von conwert als gute Ergänzung für das attraktive Portfolio, das sich auf Wachstumsregionen und Großstädte konzentriert. Mit Blick auf den niedrigen Leerstand, das steigende Mietpreisniveau, die fortgesetzten Investitionen in den Wohnungsbestand sowie zusätzliche Dienstleistungen rund um Gebäude sollte das Unternehmen nach Erachten der Analysten auch weiterhin ein spürbares Wachstum verzeichnen.Maßgebliche Risikofaktoren für die Geschäftsentwicklung könnten sich aus Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen (z.B. Verschärfung der Vorschriften zur Mietpreisbremse), einer sinkenden Reputation bzw. Kundenzufriedenheit und einem ansteigenden Zinsniveau ergeben.Die Aktie der Vonovia SE sehen die Analysten der DZ BANK nach wie vor in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Nach ihrem Börsendebüt im Juli 2013 sei die Kursnotierung von 17,10 Euro auf 35,28 Euro gestiegen. Diesem Hoch sei eine Korrektur gefolgt, in deren Verlauf die Aktie auf 23,81 Euro zurückgefallen sei, wo sie auf Unterstützung in Form des 61,8%-Fibonacci-Retracements getroffen sei. In den darauf folgenden Monaten habe die Kursnotierung sukzessive zugelegt. Im August 2016 sei die Notierung auf 37,00 Euro gestiegen. Allerdings habe sich der Ausbruch über das Vorgängerhoch als nicht nachhaltig erwiesen. Erneut sei die Notierung zurückgefallen und habe am 8. Dezember 2016 ein Tief bei 28,66 Euro markiert, dem wiederum ein Anstieg auf 33,49 Euro gefolgt sei.