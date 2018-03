Börsenplätze Vonovia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

39,90 EUR +0,35% (28.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:

39,75 EUR +0,72% (28.03.2018, 20:07)



ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 350.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei zirka 30,9 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 8.400 Mitarbeiter. (29.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktienanalyse der DZ BANK:Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF), Deutschlands führendes Wohnungsunternehmen, verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 ein Rekordwachstum und erreichte die selbstgesteckten Ziele, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Zusätzlich zu einer gesteigerten Effizienz, positiven Finanzierungseffekten und dem Wachstum mit immobiliennahen Dienstleistungen habe das Unternehmen auch von der Integration der österreichischen conwert Immobilien Invest SE profitiert.Im Vergleich zum Vorjahr habe sich das FFO 1 (operatives Ergebnis) 2017 um 21% auf 920,8 Mio. Euro erhöht. Die Mieteinnahmen seien von 1,5 Mrd. Euro auf rund 1,7 Mrd. Euro gestiegen. Die monatliche Miete pro Quadratmeter habe sich um 4,2% auf 6,27 Euro erhöht, wozu die marktbedingte Anhebung der Mieten 1,6% und Effekte aus Wohnwertverbesserungen und Neubau 2,6% beigesteuert hätten. Mit einer Leerstandsquote von 2,5% (2016: 2,4%) habe Vonovia weiterhin von einem nahezu vollständig vermieteten Bestand profitiert. Die Anzahl eigener Wohnungen sei per 31.12.2017 auf 346.644 Einheiten (31.12.2016: 333.381 Einheiten) gestiegen, der Wert des Immobilienportfolios habe zum Stichtag 31.12.2017 bei 33,4 Mrd. Euro gelegen, nach 27,1 Mrd. Euro im Vorjahr.Für das laufende Geschäftsjahr gehe der Vorstand davon aus, die Ertragskraft weiter zu steigern. Das FFO 1 solle sich auf 960 bis 980 Mio. Euro erhöhen. Zudem würden bis zu 1,4 Mrd. Euro in den Neubau und die Bestandsverbesserung investiert. In den Erwartungen für das operative Ergebnis sei eine Übernahme der BUWOG AG noch nicht berücksichtigt. Im Februar 2018 habe Vonovia den Aktionären des österreichischen Wohnungsunternehmens ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet. Nach Ablauf der regulären Annahmefrist sei die notwendige Mindestannahmeschwelle von 50% plus eine Aktie mit einer Annahmequote von 73,8% mehr als deutlich erreicht worden, die Freigaben der Wettbewerbsbehörden in Deutschland und Österreich lägen ebenfalls vor.Mit der Übernahme erhöhe sich der Wohnungsbestand von Vonovia um rund 49.000 Einheiten in attraktiven Lagen wie Berlin, Hamburg, Wien, Graz oder Salzburg. Die gemeinsame Bewirtschaftung der Wohnungen solle dem Konzern Kostenvorteile bringen. Vonovia-Vorstandschef Rolf Buch zufolge dürfte der Gewinn im laufenden Jahr bei einer erfolgreichen Übernahme "deutlich besser" ausfallen. Nachdem die Übernahme nun in trockenen Tüchern scheint, ist nach Erachten der Analysten der DZ BANK im weiteren Jahresverlauf eine Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr zu erwarten.Nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK wird Vonovia auch in den kommenden Jahren ein spürbares Wachstum bei FFO und Dividende ausweisen. Zusätzlich zu den allgemein positiven Rahmenbedingungen des Wohnimmobiliensektors (hohe Wohnraumnachfrage insbesondere in Ballungsgebieten und steigendes allgemeines Mietpreisniveau) basiere das Wachstum auf den verbleibenden Synergien der letzten Übernahmen. Die Konsolidierung der BUWOG AG werde das Wachstum ebenfalls vorantreiben. Darüber hinaus sorgen die innovative Erweiterung des Serviceangebotes sowie die industrielle Modernisierungsstrategie für weitere Impulse, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 28.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link