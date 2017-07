ISIN Vonovia-Aktie:

DE000A1ML7J1



WKN Vonovia-Aktie:

A1ML7J



Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

ANN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vonovia-Aktie:

DAIMF



Kurzprofil Vonovia SE:



Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 392.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der Portfoliowert liegt bei mehr als 27 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.



Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 7.400 Mitarbeiter. (30.06.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Vonovia-Aktie: Hervorragende Short-Chancen - ChartanalyseNoch bis Mitte Juni hielt sich die Aktie von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) in einem untergebrochenen Aufwärtstrend auf und konnte auf ein Jahreshoch von 36,70 Euro zulegen, drehte aber kurz vor den Verlaufshochs aus 2016 wieder zur Unterseite ab und testete in der Vorwoche den gleitenden Durchschnitt EMA 50, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einer mehrtägige Erholungsbewegung seien schließlich die Notierungen zu Beginn dieser Handelswoche erneut weggebrochen und hätten ein mustergültiges Verkaufssignal etabliert.Dieses werde im Zuge dieser Woche konsequent umgesetzt, sei jedoch noch nicht am Ende angekommen. Dieser Umstand biete daher noch weiteres Abwärtspotenzial auf eine weiter unten gelegene größere Horizontalunterstützung um 33,00 Euro und damit genügend Korrekturpotenzial für kurzfristig orientierte Short-Seller. Es scheint nämlich, dass Aktien nur eine kurzfristige Erholungsbewegung abspielen, ehe sie weiter auf frische Verlaufstiefs zurückfallen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. (Veröffentlicht am 30.06.2017)Xetra-Aktienkurs Vonovia-Aktie:34,565 EUR +0,06% (30.06.2017, 12:02)Tradegate-Aktienkurs Vonovia-Aktie:34,591 EUR +0,48% (30.06.2017, 12:13)